Kurioje Baltijos šalyje degalai brangiausi? Naujausi skaičiai gali nustebinti

Taline 95 markės benzinas per savaitę pabrango 4 centais, 98 markės benzino kaina išliko praėjusio penktadienio lygyje, o dyzelinas pabrango 9 centais. Rygoje benzino kainos padidėjo 0,6 cento, o dyzelino kaina sumažėjo 5,2 cento. Vilniuje benzinas kainavo 6 centais brangiau nei prieš savaitę, o dyzelino kaina nepakito.
Penktadienį Estijos sostinėje 95 markės benzino litras kainavo vidutiniškai 1,999 euro – 6,1 cento daugiau nei Rygoje ir 3 daugiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 2,019 euro – 1,1 cento daugiau nei Rygoje, bet 4,9 cento mažiau nei Vilniuje.
Dyzelino kaina Taline buvo 2,149 euro – 11,1 cento didesnė nei Rygoje, tačiau 5 centais mažesnė nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.