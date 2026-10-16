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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kurioje Baltijos šalyje degalai brangiausi? Naujausi skaičiai gali nustebinti

2026-10-16 15:52 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 15:52
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Degalai Vilniuje ir Taline šią besibaigiančią savaitę daugiausia brango, o Rygoje kainos judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta analizė.

Degalinės Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Degalai Vilniuje ir Taline šią besibaigiančią savaitę daugiausia brango, o Rygoje kainos judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta analizė.

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Taline 95 markės benzinas per savaitę pabrango 4 centais, 98 markės benzino kaina išliko praėjusio penktadienio lygyje, o dyzelinas pabrango 9 centais. Rygoje benzino kainos padidėjo 0,6 cento, o dyzelino kaina sumažėjo 5,2 cento. Vilniuje benzinas kainavo 6 centais brangiau nei prieš savaitę, o dyzelino kaina nepakito.

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Penktadienį Estijos sostinėje 95 markės benzino litras kainavo vidutiniškai 1,999 euro – 6,1 cento daugiau nei Rygoje ir 3 daugiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 2,019 euro – 1,1 cento daugiau nei Rygoje, bet 4,9 cento mažiau nei Vilniuje.

Dyzelino kaina Taline buvo 2,149 euro – 11,1 cento didesnė nei Rygoje, tačiau 5 centais mažesnė nei Vilniuje.

Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

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