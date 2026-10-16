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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Su Astravo AE siejama Kinijos valdoma įmonė Lietuvoje bankrutuoja: paaiškėjo priežastys

2026-10-16 15:48 / šaltinis: ELTA
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2026-10-16 15:48
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Bankrutuoja Kinijos akcininkų valdomas „Energetikos tinklų institutas“, 2021 m. dėl savo savininkės darbų Astravo atominėje elektrinėje gavęs neatitinkančio nacionalinio saugumo interesų subjekto statusą, rašo „Verslo žinios“.

Astravo AE (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (6)

Bankrutuoja Kinijos akcininkų valdomas „Energetikos tinklų institutas“, 2021 m. dėl savo savininkės darbų Astravo atominėje elektrinėje gavęs neatitinkančio nacionalinio saugumo interesų subjekto statusą, rašo „Verslo žinios“.

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Anot portalo, bendrovė šiuo metu neturi naujų projektų ir neturi pakankamai apyvartinių lėšų esamiems projektams užbaigti. 

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FOTOGALERIJA. Astravo AE

„Bendrovė negali laiku mokėti darbuotojams darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir mokesčių valstybei. Kreditoriai yra pareiškę reikalavimus teismuose, pradėję priverstinio išieškojimo veiksmus. Bendrovės banko sąskaitose lėšų praktiškai nėra, daliai sąskaitų taikomi apribojimai“, – teismo nutartyje teigė bendrovės vadovas Haonan Wangas.

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Ieškovais, raginančiais įmonei kelti bankroto bylą, Kauno apygardos teismo nutartyje įvardijami H. Wangas ir buvęs „Energetikos tinklų instituto“ vadovas Dainius Baršauskas.

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Nutartyje skelbiama, jog H. Wangas prašymą iškelti bankroto bylą motyvavo sumažėjusia veiklos apimti ir pajamomis, geopolitinėmis bei reguliacinėmis aplinkybėmis, ribojusiomis bendrovės, kurios daugiau kaip 91 proc. akcijų priklauso Kinijos įmonėms, galimybes dalyvauti energetikos sektoriaus projektuose.

Teigiama, jog tokią situaciją taip pat paveikė išaugę darbo, energijos ir kiti veiklos kaštai. 

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Paskutinį kartą oficialias ataskaitas „Energetikos tinklų institutas“ Registrų centrui teikė 2022 m. – tąkart įmonė patyrė 423 tūkst. eurų nuostolį ir gavo 6,3 mln. eurų pajamų. Teismo nutartyje atskleisti naujausi bendrovės duomenys.

Pasak H. Wango, bendrovės veikla pastaraisiais metais smarkiai sumažėjo. Pajamos nuo daugiau kaip 7,1 mln. eurų 2021 m. krito iki 625 tūkst. eurų praėjusiais, 2025 m.

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Praėjusiais metais bendrovė patyrė daugiau kaip 200 tūkst. eurų nuostolį, o bendra sukauptų nuostolių suma siekia 446,4 tūkst. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas sumažėjo iki 155,7 tūkst. eurų.

1963 m. įkurtas, vėliau privatizuotas, „Energetikos tinklų institutas“ savo laiku buvo viena didžiausių elektros energetikos infrastruktūros projektavimo ir statybos bendrovių Lietuvoje, įrengusi 0,4–400 kilovoltų (kV) tinklus. Ji yra vykdžiusi „Achemos“, „Lietuvos geležinkelių“ ir kitų stambių šalies klientų užsakymus.

indeliai.lt

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