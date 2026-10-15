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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Visas pasaulis šoka pagal jų dūdelę“: įspėja Europą dėl Kinijos

2026-10-15 13:36 / šaltinis: Žinių radijas
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2026-10-15 13:36
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Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, skatinančią Europos Sąjungą puoselėti principingesnius santykius su Kinija. Kai dialogas su Kinija neišvengiamas, ar Europos interesai deramai apsaugomi?

Kinijoje gali įvykti svarbus susitikimas: prie vieno stalo – Putinas, Trumpas ir Xi Jinpingas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, skatinančią Europos Sąjungą puoselėti principingesnius santykius su Kinija. Kai dialogas su Kinija neišvengiamas, ar Europos interesai deramai apsaugomi?

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos Sąjunga

Laidoje rezoliucijos punktus bei santykius su Kinija pakomentavo Europarlamentaras Dainius Žalimas ir Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetų narys Linas Balsys.

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Ar bus naudos iš rezoliucijos?

D. Žalimas: Visos Europos Parlamento rezoliucijos užsienio politikos klausimais yra neprivalomos, bet, kaip bet kurioje parlamentinėje sistemoje, Parlamento pozicija yra labai svarbi.

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Tradiciškai Europos Parlamentas apžvelgia svarbiausias Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos kryptis, įskaitant ir šį komponentą – santykį su Kinija. Manau, kad rezoliucija tikrai yra labai detali, vadinčiau ją subalansuota.

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Ten yra labai aiškiai išdėstyti ES interesai santykiuose su Kinija, kad Kinija nežlugdytų ES pramonės su savo subsidijuojamu eksportu.

Yra labai detaliai pasakyta ir apie Kinijos netoleruotinus veiksmus su socialinių tinklų platformomis, bet ypač – dėl žmogaus teisių. Dėl  vadinamo „etninės vienybės“ įstatymo, dėl Tibeto, dėl uigūrų – visa tai yra paminėta ir tai, ką turi turėti omenyje ES Komisija.

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Šiaip, aš ją [rezoliucija], vadinčiau deramu interesų išdėstymu. Galvoju, kad tai pakankamai detalios gairės ES vykdomosios valdžios institucijoms.

Matome, kad ES susirūpino, kad Kinija nedarytų įtakos, tai šiek tiek kvepia nusižeminimu prieš Kiniją, ar ne?

D. Žalimas: Aš taip nevadinčiau. Jei paskaitytumėte visą rezoliucijos tekstą, ten yra pakankamai griežtų vertinimų ir klausimų, kurių kinai apskritai mielai išvengtų.

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Kiek žinau iš Europos Parlamento delegacijos vizito į Kiniją, jie tikrai nenori leistis į tuos klausimus. Jeigu mes juos keliame – jie traktuoja tai, kaip priešiškus veiksmus.

 Pavyzdžiui, tas pats Tibetas, „etninės vienybės“ įstatymas. Galų gale turime neužmiršti, kad Kinija kišasi į dalykus be precedento, kaip Dalai Lamos reinkarnacija. Visa tai yra paminėta.

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Labai aiškiai pasakyta – negali būti toleruojama jokia prievarta prieš Taivaną. Santykiai su bendras vertybes, pabrėžiu, bendras vertybes su ES puoselėjančiu Taivanu turi būti plėtojami. 

Pasaulis šoka pagal kinų dūdelę

ES bando sutarti, kad Kinija mažiau importuotų, užuot bandę sustiprinti savo pramonę, kaip ir daro patys Kinai.        

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L. Balsys: Čia yra filosofiniai ir konceptualūs skirtumai kaip Kinai suvokia pasaulį ir kaip mes Europoje suvokiam pasaulį. Mes Vakarų civilizacijoje kuriame gerovę savo žmonėms, skatindami ekonomiką, laisvą rinką, demokratiją.

Kinijoje yra visai kitas požiūris. Ten yra autoritarinis rėžimas. Jų koncepcija yra daryti Kiniją stiprią, agresyvią, įtakingą. Jų tikslas nėra pakelti Kinijos žmonių gerbūvį.

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Bendras Kinijos vidaus produktas maždaug prilygsta ES, bet žiūrint, kiek BVP tenka vienam gyventojui – skiriasi dvigubai ar trigubai.

Ten yra griežta planinė ekonomika, valstybė finansuoja tam tikras sritis, investuoja viską, ką uždirba į dar didesnę plėtrą. Jie vieninteliai pasaulyje turi technologijas išgauti ir apdoroti retuosius žemės elementus. Dėl to visas pasaulis šoka pagal jų dūdelę, kitos išeities nėra.

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Ką mes galime padaryti?

L. Balsys: Mes, turiu omeny Vakarų pasaulis, jau labai daug pražiopsojom. Visos didžiosios pasaulio korporacijos iš gobšumo ten nubėgo ir priinvestavo. Kinai susikūrė taisykles, kad jei pas juos investuoji, jie turi teisę prieiti prie tavo įmonės ir technologijų. Jie automatiškai, taikiu būdu, be šnipinėjimo gavo visas technologijas ir jas toliau plėtoja.

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Rezoliucija saugo Europos interesus

Visi matom, kad kinų prekės pradeda žlugdyti ES pramonę.

L. Balsys: Tai pasaulio pramonę pradeda žlugdyti, viską pradeda žlugdyti. Prekybos deficitas su Kinija yra milijardas eurų per vieną dieną. Tai baisūs skaičiai.

Kinai vykdo savo politines užmačias – dominuoti ir diktuoti. Dėl to jie ir rusus palaiko kare prieš Ukrainą. Jie visai rusams ne draugai, jie yra savo draugai, draugauja su tuo, su kuo reikia.

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Tai ką gali Europa? Ši rezoliucija man patiko.  

Kiek reikšmingas žingsnis derėtis su kinais?

D. Žalimas: Čia nėra, kad vien tik Kinija turi svertų ES paveikti. Kinijai nemažiau svarbūs mūsų santykiai, kad priešiškumas juose neišaugtų iki tokio lygmens, kad jie neatsidurtų tokioje situacijoje, kad tiek Jungtinės Amerikos Valstijos, tiek ES taiko jiems kažkokias priemones.

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Reikia ieškoti protingo balanso, nes akivaizdu, kad be retųjų mineralų gyventi negalime, be kai kurių kitų dalykų taip pat. 

Rezoliucijoje abėcėlės raidžių nepakako, teko prie dviejų raidžių kombinacijų pereiti. Tai yra labai detalios rekomendacijos. Tikrai nereiškia, kad mums viskas pavyks, bet ten yra viskas nuo „bizūno“ iki „meduolių“.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia:   

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2026-10-15 13:50
Šitie tik jums apie politiką ir pripasakos.Šitas Balsys kitą kartą ne tas pats,kuris visą kadenciją Seime neprasiblaivė ir patikrintas iš pačio ryto net 2 promiles pripūtė?Ir kurį girtą vairavusį policija su kopėčiomis vaikė?Apie žalimą net komentuoti nenoriu,net augalus graužiantys invaziniai šliūžai mielesni už jį.
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Kur dar durniau?
Kur dar durniau?
2026-10-15 13:51
Kinija su savo “bloga” politika ir “bloga” valdžia iš ubagiškos agrarinės šalies per pastaruosius kelis dešimtmečius tapo klestinčia modernia valstybe, o Europa su savo “gera” politika ir “gera” valdžia atsiliko ir technoligijų, ir beveik visose kitose srityse. Beviltiškai atsiliko. Tai kas čia durniai?
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Kinijos lyderystė aiški
Kinijos lyderystė aiški
2026-10-15 15:32
Trump su savo kvailiojimais muitais, grąsinimais, Europos lyderių įžeidinėjimais padarė tai, ko seniai siekė Kinija. Kinijos diplomatijai 5 tūkstančiai metų, o Amerikos "diplomatai" du valkatos ir bankroto lyderis. Ir Amerika nusirito į tokią politikos duobę, iš kurios lips dešimtmečiais ir jei išlips. Trump Kiniją padarė lydere ir Ameriką paliko nepatikimu ir netinkamu partneriu. Ir Amerika pasitikėjimą vargiai jau atstatys.
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