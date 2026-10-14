Peskovas užsiminė apie galimą Trumpo ir Putino susitikimą

Apie tai prakalbo Rusijos diktatoriaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, praneša Rusijos žiniasklaida.
Komentuodamas galimą trišalį V. Putino, D. Trumpo ir Kinijos Liaudies Respublikos vadovo Xi Jinpingo susitikimą, D. Peskovas pareiškė, kad kol kas nežinoma, kiek sutaps jų tvarkaraščiai ir kokios temos galėtų būti aptariamos.
„Yra bendras noras surengti tokį susitikimą, tačiau kol kas nežinome, kiek sutampa vadovų darbotvarkės, ir, tiesą sakant, kol kas nežinome, kokia galėtų būti tokio susitikimo darbotvarkė, tačiau visi sutaria, kad jis būtų labai naudingas“, – pažymėjo Putino atstovas spaudai.
2026 m. APEC viršūnių susitikimas numatytas lapkričio 18–19 d. Šendžene. Tikimasi, kad jame dalyvaus Donaldas Trumpas, Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas.
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