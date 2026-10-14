Zelenskį kalbinęs žurnalistas kreipėsi į Trumpą: „Pasielkite teisingai“

„Prezidente Trumpe, pasielkite teisingai. Stoti į Putino, o ne Zelenskio pusę yra neteisingas poelgis. Remkite Zelenskį. Paramos jam reikia, kad nugalėtų šių laikų Hitlerį“, – sakė P. Morganas.
Tos pačios laidos metu V. Zelenskis pareiškė, kad jaučiasi išduotas dėl D. Trumpo ir rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitarimo.
„Jeigu esi viduryje, turi likti viduryje, o ne neteisingoje pusėje. Manau, kad D. Trumpo patarėjai klysta. Nežinau, kas jį stumia į neteisingą pusę. Tai nėra teisinga istorijos pusė“, – laidoje sakė V. Zelenskis.
Tuo tarpu P. Morganui paklausus, ar V. Zelenskis jaučiasi išduotas, Ukrainos prezidentas atsakė trumpai: „Taip“.
„Labai liūdna, kad prarandame tokį stiprų partnerį“, – pridūrė V. Zelenskis.
Trumpo ir Putino susitarimas
JAV prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsis su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų JAV vasario 28 dieną pradėjus karą Irane.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį žingsnį, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.
Baltųjų rūmų šeimininkas sekmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.
Tuo metu Ukrainos lyderis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis, ir pabrėžė, kad Maskva pirmadienį, jau po D. Trumpo paskelbimo apie paliaubas, surengė išpuolius prieš šešis energetikos objektus.
Tuo tarpu V. Zelenskis jau 2 dienas iš eilės praneša, kad Kyjivas nesulaukia JAV ir sąjungininkų žvalgybos informacijos apie artėjančias okupantų balistines raketas.
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