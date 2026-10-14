Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis neslėpė emocijų dėl Trumpo ir Putino susitarimo: „Jaučiuosi išduotas“

2026-10-14 21:12 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 21:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusia Maskva.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (Baltųjų rūmų nuotrauka)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pripažino pasijutęs išduotas, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusia Maskva.

REKLAMA
0

Žurnalisto Pierso Morgano paklaustas, ar jaučiasi išduotas, V. Zelenskis atsakė: „Tiesą sakant, taip, atvirai kalbant, bet viskas yra kiek sudėtingiau nei vien mano emocijos ar jausmai.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpo ir Putino susitarimas

JAV prezidentas praėjusią savaitę paskelbė kalbėjęsis su prezidentu Vladimiru Putinu ir sutaręs, kad Rusija tieks didelius dyzelino kiekius į pasaulinę rinką. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti kainas, kurios šoktelėjo į viršų JAV vasario 28 dieną pradėjus karą Irane.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos prezidentas pasmerkė šį žingsnį, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.

REKLAMA

Baltųjų rūmų šeimininkas sekmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.

Tuo metu Ukrainos lyderis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis, ir pabrėžė, kad Maskva pirmadienį, jau po D. Trumpo paskelbimo apie paliaubas, surengė išpuolius prieš šešis energetikos objektus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
Analitikai: tai atskleidė Ukrainos priklausomybę
Kirilas Dmitrijevas, Vladimiras Putinas | Scanpix nuotr.
Putino pasiuntinys – apie susitarimą su Trumpu: „Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas“
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
Trumpas žaidžia „rusišką ruletę“: nauda Kremliui akivaizdi, o ką gauna JAV prezidentas? (5)
Donaldas Trumpas EPA
Dėl Ukrainos Trumpas rizikuoja daugiau nei atrodo: ekspertas paaiškino kodėl (17)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų