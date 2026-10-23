Valstybės kontrolierė pasigenda plano, kaip bus grįžta prie finansų tvarumo

„Šiandien biudžete mes labai stipriai pasigendame to sugrįžimo plano, nes jeigu jis būtų, mes galėtume sakyti, kad elgiamės pakankamai atsakingai, valstybės finansų tvarumu rūpinamės ir rodome, kaip grįšime į šitą kelią“, – interviu „Lietuvos ryto“ televizijai penktadienį sakė I. Segalovičienė.
„Visi prioritetai nuo gynybos iki pensijų yra teisėti prioritetai, klausimas yra kitas, kaip mes tuos įsipareigojimus vykdysime ateityje ir kaip mes gyvensime būtent iš pajamų dalies“, – kalbėjo ji.
Pasak I. Segalovičienės, valstybei reikia peržiūrėti pajamas ir būtų buvę teisinga, jeigu trimečiame biudžete būtų aiškiai pasakyta, kokios pajamos bus generuojamos 2028, 2029 metais.
„2029 metų grįžimas į fiskalinę drausmę biudžete nenumatytas“, – sakė I. Segalovičienė pažymėjusi, kad planuojamas deficitas toliau smarkiai didins valstybės skolą.
„Trumpuoju laikotarpiu, 2027 metams sutaupymai, pakarpymai (išlaidų – BNS) problemos neišspręs, tą reikia daryti struktūriškai ir trims metams galima susidėlioti, nes jeigu mes patys to nesusidėliosim ir jeigu mes matysim ilgalaikį fiskalinės drausmės pažeidimą, gali ateiti Europos Komisija ir pareikalauti išlaidų stabilizavimo plano, išlaidų mažinimo plano“, – aiškino valstybės kontrolierė.
I. Segalovičienės teigimu, Lietuvoje šiuo metu yra daug neteisingų lengvatų, didinančių pajamų nelygybę, nelygybę tarp žmonių bei neteisingumo jausmą.
„Taip, tai yra susiję su mokestiniais dalykais, bet tie sprendiniai, kurie su mokesčių pakeitimais buvo nepadaryti, jie mus pasiveja ir juos reikės padaryti“, – sakė kontrolierė.
„Lygiai taip pat nekilnojamojo turto mokestis, kiti ekonomikai neagresyvūs mokesčiai, iš esmės jie nebuvo sutvarkyti su mokesčių pertvarka ir norom nenorom šitie dalykai mus pasiveja“, – pridūrė ji.
I. Segalovičienės teigimu, kova su šešėliu taip pat yra svarbi, tačiau priemonės turi būti realios, o ne „menamos“.
Valstybės kontrolė biudžeto projekto vertinimą planuoja paskelbti lapkričio pradžioje.
Valdžios sektoriaus, arba fiskalinis deficitas kitąmet, numatoma, sieks 3,8 proc. BVP, 2028 metais – 4,6 proc., o 2029 metais išliks arti 4 proc. BVP.
Valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP, 2028-aisiais augti 50,7 proc., dar po metų – iki 54,3 proc. BVP.
2027-ųjų valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 5,2 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų – 1,3 proc. daugiau. ES ir kita finansinė parama sieks 3,2 mlrd. eurų.
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