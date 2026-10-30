Iš Čmilytės-Nielsen – kritika: nesuprantu, kodėl buvo atsitraukta nuo plano įvesti visuotinį šaukimą 2030-aisiais

„2032 metų data tapo labai tokiu nemaloniu siurprizu, iš esmės yra (...) nesuprantama, kodėl buvo atsitraukta nuo ankstesnio plano, kuris buvo viešai paskelbtas, tiek kariuomenės vadas, tiek prezidentas, krašto apsaugos ministras kalbėjo apie 2030 metus – visuotinį šaukimą“, – Žinių radijui penktadienį sakė politikė.
„Dabar atidėjimas dar dvejiems metams, atrodo, kad visiškai neįvertinama tai, jog grėsmių situacija tik prastėja, mūsų ekspertai įvairūs tarptautiniai, mūsų sąjungininkai, partneriai vis perspėja, kad Vladimiras Putinas gali imtis veiksmų dar iki 2030 metų, o mes dar labiau atidėliojame tą sprendimą“, – aiškino ji.
Liberalų lyderė: nesuprantu, kodėl buvo atsitraukta nuo plano įvesti visuotinį šaukimą nuo 2030-ųjų
Liberalų lyderė pabrėžė, kad sprendimas – nuviliantis ir jai neaišku, kokios priežastys paskatino politikus „atsitraukti nuo ankstesnio plano“.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, yra ir objektyvių faktorių, tokių kaip instruktorių trūkumas, kurie neleidžia didesniam kiekiui norinčiųjų eiti į tarnybą, tačiau, politikės nuomone, bent jau tie, kurie pasiryžę tarnauti savo noru, turėtų būti priimami.
„Tai yra politinės valios klausimas. Kasmet norinčių tarnauti skaičius yra kur kas didesnis nei priimama, ir, tarkime, jaunuolių virš 8 tūkst. šiemet kreipėsi ir priimta buvo tik 5,2 tūkst. Tai, mano vertinimu, bent jau tie, kurie išreiškia norą tarnauti, jie turėtų būti priimami. Ir čia jau yra uždavinys numatyti tam tikras galimybes, pritaikyti dabar esančią infrastruktūrą. Dabartinėje situacijoje atstumti tuos, kurie nori tarnauti, yra nesuvokiama“, – teigė ji.
V. Čmilytė-Nielsen sakė pritarianti ne tik vaikinų, bet ir merginų visuotiniam šaukimui, pabrėžė, kad pastarosios kariuomenėje nebūtinai turėtų atlikti standartines kariškių užduotis.
„Reikėtų kalbėti apie visuotinį šaukimą, pilną visuotinį šaukimą, tikrą visuotinį šaukimą. (...) Visuotinis šaukimas 2030 metais būtų ta ambicija, kuri būtų suprantama dabartinėje situacijoje su merginomis ir vaikinais. Suprantu, kad kariuomenės atstovai pasakys, kad tai yra nerealu, bet ambicija turėtų būti tokia“, – nurodė liberalų vedlė.
„Merginos kariuomenėje gali būti (...) dronų operatorės. Tai nereikėtų įsivaizduoti tokio visiškai standartiško vaizdinio, kad su kuprine bėgančios labai ilgus krosus, kas, aišku, irgi yra dalis pasirengimo, bet (...) kai dronai vaidina vis didesnį vaidmenį bet kurios kariuomenės pajėgumuose, visiškai nesvarbu, ar vaikinas, ar mergina sėdi už pulto“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį Valstybės gynimo taryba sutarė nuo 2032 metų Lietuvoje įvesti visuotinį vaikinų šaukimą į kariuomenę.
Pasak prezidento Gitano Nausėdos, įvedus visuotinį šaukimą kasmet į kariuomenę būtų pašaukiama apie 7,5 tūkst. jaunuolių, o merginos ir toliau galėtų tarnauti savanoriškai. Šiuo metu kasmet į kariuomenę pašaukiama daugiau nei 5 tūkst. jaunuolių.
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