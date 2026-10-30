Hibridinio karo akivaizdoje Latvija priėmė svarbų sprendimą: štai kokias teises turės pasieniečiai

Pakeitimai numato pasieniečių teisę panaudoti fizinę jėgą, specialiąsias kovines priemones, ginklus ir šunis atremiant išpuolį prieš asmenį ar valstybės sienos infrastruktūros objektą.
Pasieniečiams suteikta teisė šauti be įspėjimo
Pataisos taip pat numato galimybę ginklą panaudoti be įspėjimo, jei konkrečioje situacijoje įspėti nėra galimybės.
„Šiuo metu prie mūsų šalies išorės sienos vyksta hibridinis karas. Valstybės sienos neliečiamumas ir infrastruktūros apsauga yra esminė Latvijos teritorinio vientisumo dalis. Įstatymo pataisomis stipriname pasieniečių galimybes nedelsiant užkirsti kelią pažeidimams ir apginti Latvijos saugumą“, – sakė už įstatymo projektus atsakingo Saeimos gynybos komiteto pirmininkas Raimondas Bergmanis.
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