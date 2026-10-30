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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Hibridinio karo akivaizdoje Latvija priėmė svarbų sprendimą: štai kokias teises turės pasieniečiai

2026-10-30 09:21 / šaltinis: BNS
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2026-10-30 09:21
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Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymų pataisas, kuriomis siekiama pasieniečiams suteikti aiškesnes teises veikti bei geriau apsaugoti pasienio infrastruktūrą nuo hibridinių atakų, skelbia transliuotojas LSM.

Pasienis su Kaliningradu (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymų pataisas, kuriomis siekiama pasieniečiams suteikti aiškesnes teises veikti bei geriau apsaugoti pasienio infrastruktūrą nuo hibridinių atakų, skelbia transliuotojas LSM.

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Pakeitimai numato pasieniečių teisę panaudoti fizinę jėgą, specialiąsias kovines priemones, ginklus ir šunis atremiant išpuolį prieš asmenį ar valstybės sienos infrastruktūros objektą.

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Pataisos taip pat numato galimybę ginklą panaudoti be įspėjimo, jei konkrečioje situacijoje įspėti nėra galimybės.

„Šiuo metu prie mūsų šalies išorės sienos vyksta hibridinis karas. Valstybės sienos neliečiamumas ir infrastruktūros apsauga yra esminė Latvijos teritorinio vientisumo dalis. Įstatymo pataisomis stipriname pasieniečių galimybes nedelsiant užkirsti kelią pažeidimams ir apginti Latvijos saugumą“, – sakė už įstatymo projektus atsakingo Saeimos gynybos komiteto pirmininkas Raimondas Bergmanis.

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