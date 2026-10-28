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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje sulaikytas premjero patarėjas: kas žinoma?

2026-10-28 17:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos prokuratūros (EPPO) inicijuotoje byloje Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuras (KNAB) trečiadienį atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus ministro pirmininko Andrio Kulbergo patarėjo, naujai išrinkto parlamento nario Martino Brencio atžvilgiu. Jo sulaikymą naujienų agentūrai LETA patvirtino ministro pirmininko biuras.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Europos prokuratūros (EPPO) inicijuotoje byloje Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuras (KNAB) trečiadienį atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus ministro pirmininko Andrio Kulbergo patarėjo, naujai išrinkto parlamento nario Martino Brencio atžvilgiu. Jo sulaikymą naujienų agentūrai LETA patvirtino ministro pirmininko biuras.

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M. Brencis trečiadienį nepasirodė darbe ir su juo nepavyksta susisiekti.

Latvijoje sulaikytas premjero patarėjas

KNAB anksčiau patvirtino atliekantis ikiteisminio tyrimo veiksmus byloje, kurią EPPO inicijavo šių metų vasario 11 d. Baudžiamasis procesas susijęs su nusikalstamomis veikomis, darančiomis žalą Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams. Dėl išsamesnės informacijos KNAB pasiūlė kreiptis į EPPO, tačiau LETA kol kas nepavyko gauti Europos prokuratūros komentaro.

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Ministras pirmininkas A. Kulbergas trečiadienį žurnalistams sakė apie EPPO procesinius veiksmus sužinojęs tik tos pačios dienos rytą ir šiuo metu neturintis išsamios informacijos apie susidariusią padėtį.

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„Apie tai sužinojau tik šį rytą. Kaip suprantu, tai Europos prokuratūros procesiniai veiksmai. Daugiau informacijos neturiu, todėl šiuo metu negaliu jų komentuoti. Leiskime teisėsaugos institucijoms atlikti savo darbą“, – sakė ministras pirmininkas.

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A. Kulbergas pabrėžė, kad dėl šio incidento jo patarėjas trečiadienį buvo nušalintas nuo pareigų. Ministras pirmininkas pažymėjo, kad jei per tyrimą paaiškės kurio nors jo biuro darbuotojo atsakomybė, nedelsiant bus priimti atitinkami sprendimai.

„Jei paaiškės, kad kuris nors mano biuro darbuotojas yra atsakingas, nedelsdami imsimės atitinkamų priemonių“, – sakė vyriausybės vadovas.

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Pasak A. Kulbergo, šiuo metu atliekami tik procesiniai veiksmai, o bylos detalių jis nežino. Jis taip pat pridūrė, kad, jo žiniomis, procesiniai veiksmai susiję su ankstesne M. Brencio veikla, o ne su dabartinėmis jo pareigomis.

Ministras pirmininkas atsisakė plačiau komentuoti šį klausimą, pažymėdamas, kad tyrimą atliekančios institucijos šiuo metu renka informaciją, o jis papildomų duomenų apie bylos aplinkybes neturi.

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M. Brencis į 15-ąjį Latvijos Seimą buvo išrinktas pagal „Jungtinio sąrašo“ sąrašą. Anksčiau jis ėjo vadovaujamas pareigas Centrinėje finansų ir sutarčių agentūroje.

Europos prokuratūra atsakinga už nusikaltimų, kenkiančių Europos Sąjungos finansiniams interesams, tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir bylų perdavimą teismui. Tokie nusikaltimai apima įvairių formų sukčiavimą, sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje, kai padaryta žala viršija 10 mln. eurų, pinigų plovimą, korupciją ir kitas nusikalstamas veikas.

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