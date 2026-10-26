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Per Latviją pervežta 431,7 tūkst. tonų rusiškų grūdų: Maskva keičia eksporto maršrutus

2026-10-26 12:48 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-26 12:48
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Maskvai nukreipiant eksportą iš Azovo ir Juodosios jūrų baseino į Baltijos uostus, Latvija tapo svarbiu rusiškų grūdų tranzito maršrutu.

Grūdai. Archyvinė asociatyvi nuotrauka (Gedimino Bartuškos nuotr.)

Maskvai nukreipiant eksportą iš Azovo ir Juodosios jūrų baseino į Baltijos uostus, Latvija tapo svarbiu rusiškų grūdų tranzito maršrutu.

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Nepaisant įtemptų politinių santykių, Latvija šį prekybos sezoną pateko tarp penkių daugiausia rusiškų grūdų krovinių priimančių šalių, skelbia portalas „TVP World“. Nuo liepos iki spalio per Latviją buvo pervežta apie 431,7 tūkst. tonų rusiškų grūdų, pranešė konsultacijų bendrovė „ProZerno“.

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Importas uždraustas, o tranzito draudimas dar negalioja

Latvijos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad rusiškų grūdų importas Latvijoje uždraustas nuo 2024 metų. Nors tranzito draudimas dar negalioja, vyriausybė dirba šiuo klausimu tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

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Rusija pertvarko grūdų eksporto maršrutus po to, kai rugpjūčio viduryje iš esmės sustojo jų gabenimas per pagrindinį eksporto koridorių – Azovo ir Juodosios jūrų baseiną. Giliavandeniai Baltijos uostai tapo pagrindine arterija, ypač kviečiams. Geležinkelių bendrovės „Rusagrotrans“ teigimu, Baltijos maršrutui rugsėjį teko 65 proc. Rusijos grūdų eksporto. Eksportas vykdomas tiek per pačios Rusijos Baltijos uostus, tiek per Baltijos šalių, daugiausia Latvijos, uostus.

Estija uždraudė rusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją, o Baltijos šalys anksčiau šį mėnesį pasiūlė Europos Sąjungos mastu uždrausti rusiškų grūdų eksportą per bloką.

indeliai.lt

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