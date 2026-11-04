Katelynas apie iš Lietuvos išsiųstus 3 ukrainiečius: fiksuotas veikimas prieš Lietuvos interesus

„Rinko informaciją apie strateginius objektus, filmavo. Tai nesuderinama su teisiniu buvimu Lietuvoje ir yra veikimas prieš Lietuvos interesus, dėl to priimti tokie sprendimai“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Katelynas.
Katelynas apie grėsme nacionaliniam saugumui pripažintus asmenis: fiksuotas veikimas prieš Lietuvos interesus
„Norint surinkti informaciją, ją turbūt paskui galima panaudoti sabotažui ar kitoms grėsmėms“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, asmenų verbavimas įprastai vyksta įvairių programėlių susirašinėjimuose.
„Tai dažnai vyksta įvairiose programėlėse, vadinamuosiuose chatuose (liet. susirašinėjimuose), kur prieinama prie žmogaus, pasiūlomas tam tikras atlygis. Žmogus sutinka tą veiklą atlikti ir atsiduriame ten, kur ir dabar atsidūrėme“, – sakė jis.
Tiesa, M. Katelynas kol kas neturi informacijos, ar grėsme nacionaliniam saugumui pripažinti asmenys jau išsiųsti iš Lietuvos.
„Negaliu patikslinti, čia reikėtų pasiaiškinti su Migracijos departamentu, kada tie veiksmai bus atliekami, ar jie jau atlikti“, – sakė ministras.
„Šiuo metu negaliu pakomentuoti, tikrai pakankamai šviežia naujiena, tokios tikslios informacijos neturiu“, – pabrėžė jis.
VSD pranešė, kad trys Ukrainos piliečiai, vykdę priešiškų žvalgybos tarnybų užduotis, pripažinti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui ir išsiųsti iš šalies, jiems pritaikytas draudimas sugrįžti penkerius metus į Lietuvą.
Šie asmenys už piniginį atlygį vykdė priešiškų žvalgybų tarnybų nurodytas plataus spektro užduotis, kurios jiems buvo pateikiamos per platformą „Telegram“ ir kitas susirašinėjimo bei žinučių platformas. Departamentas įspėja, kad priešiškos žvalgybos tarnybos verbuodamos asmenis dažnai naudojasi tokiomis platformomis.
ELTA primena, kad rugsėjį VSD pranešė apie 22 Baltarusijos piliečius, dirbusius technologijų įmonėje, kurie buvo pripažinti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, o patys asmenys išsiųsti iš šalies, jiems uždrausta penkerius metus atvykti į Šengeno erdvę.
Kaip tuomet skelbė VSD, šie asmenys dirbo įmonėje, įsitraukusioje į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (EUSPA) projektą, ir apgaulės būdu įgijo beveik 0,5 mln. eurų.
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