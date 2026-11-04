Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Katelynas apie iš Lietuvos išsiųstus 3 ukrainiečius: fiksuotas veikimas prieš Lietuvos interesus

2026-11-04 13:52 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 13:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybės saugumo departamentui (VSD) pranešus, kad trys Ukrainos piliečiai, vykdę priešiškų žvalgybos tarnybų užduotis, pripažinti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui ir išsiųsti iš šalies, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad tokia veikla nesuderinama su teisiniu buvimu Lietuvoje

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Valstybės saugumo departamentui (VSD) pranešus, kad trys Ukrainos piliečiai, vykdę priešiškų žvalgybos tarnybų užduotis, pripažinti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui ir išsiųsti iš šalies, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad tokia veikla nesuderinama su teisiniu buvimu Lietuvoje

REKLAMA
1

„Rinko informaciją apie strateginius objektus, filmavo. Tai nesuderinama su teisiniu buvimu Lietuvoje ir yra veikimas prieš Lietuvos interesus, dėl to priimti tokie sprendimai“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Katelynas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Katelynas apie grėsme nacionaliniam saugumui pripažintus asmenis: fiksuotas veikimas prieš Lietuvos interesus

„Norint surinkti informaciją, ją turbūt paskui galima panaudoti sabotažui ar kitoms grėsmėms“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ministro, asmenų verbavimas įprastai vyksta įvairių programėlių susirašinėjimuose.

„Tai dažnai vyksta įvairiose programėlėse, vadinamuosiuose chatuose (liet. susirašinėjimuose), kur prieinama prie žmogaus, pasiūlomas tam tikras atlygis. Žmogus sutinka tą veiklą atlikti ir atsiduriame ten, kur ir dabar atsidūrėme“, – sakė jis. 

REKLAMA

Tiesa, M. Katelynas kol kas neturi informacijos, ar grėsme nacionaliniam saugumui pripažinti asmenys jau išsiųsti iš Lietuvos. 

„Negaliu patikslinti, čia reikėtų pasiaiškinti su Migracijos departamentu, kada tie veiksmai bus atliekami, ar jie jau atlikti“, – sakė ministras.

„Šiuo metu negaliu pakomentuoti, tikrai pakankamai šviežia naujiena, tokios tikslios informacijos neturiu“, – pabrėžė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

VSD pranešė, kad trys Ukrainos piliečiai, vykdę priešiškų žvalgybos tarnybų užduotis, pripažinti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui ir išsiųsti iš šalies, jiems pritaikytas draudimas sugrįžti penkerius metus į Lietuvą.

Šie asmenys už piniginį atlygį vykdė priešiškų žvalgybų tarnybų nurodytas plataus spektro užduotis, kurios jiems buvo pateikiamos per platformą „Telegram“ ir kitas susirašinėjimo bei žinučių platformas. Departamentas įspėja, kad priešiškos žvalgybos tarnybos verbuodamos asmenis dažnai naudojasi tokiomis platformomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad rugsėjį VSD pranešė apie 22 Baltarusijos piliečius, dirbusius technologijų įmonėje, kurie buvo pripažinti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, o patys asmenys išsiųsti iš šalies, jiems uždrausta penkerius metus atvykti į Šengeno erdvę.

Kaip tuomet skelbė VSD, šie asmenys dirbo įmonėje, įsitraukusioje į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (EUSPA) projektą, ir apgaulės būdu įgijo beveik 0,5 mln. eurų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų