VRM kitąmet mato 124 mln. eurų papildomą poreikį viešajam saugumui užtikrinti

„Tą poreikį mes teikiame tokį, tai yra ne koks nors labai didelis noras, tai yra kritinis poreikis tam, kad galėtumėme užtikrinti tą veiklą, kuri yra būtina šiuo neramiu geopolitiniu laikotarpiu, nes valstybės saugumas pirmiausia prasideda nuo vidaus saugumo“, – per Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje trečiadienį kalbėjo M. Katelynas.
Tuo metu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete jis teigė, kad vidaus reikalų sistema veiks ir be minėtų lėšų, tik gali kilti trukdžių.
„Ką galiu pasakyti, vidaus reikalų sistema dėl lėšų trūkumo nesustos, ji veiks, bet tam tikri dalykai nevyks taip greitai, tam tikri tyrimai galbūt nebus atliekami tokiu pajėgumu, kokiu turėtų būti atliekami, kai kurie galbūt visai neįvyks, bet vidaus reikalų sistema nesustos“, – sakė ministras.
Jis nurodė, kad iš reikiamų papildomų 124 mln. 72 tūkst. eurų kiek mažiau nei pusė – 56 mln. eurų – būtų skiriama darbo užmokesčiui didinti.
„Visa kita, kas liečia likutį, tai yra apie 68 mln. eurų, tai yra kritinis poreikis veiklai užtikrinti reikalingoms priemonėms, kalbame ir apie kibernetinį saugumą, ir Kriminalinės policijos biuro poreikį, ir visų kitų statutinių tarnybų norą atlikti jiems pavestas funkcijas tinkamai“, – dėstė M. Katelynas.
Jis teigė, kad nors šiemet nepavyks sukurti mechanizmo, ateityje tarnyboms galėtų būti skiriama lėšų dalis, kurią jos padėjo ištraukti „iš šešėlio“. Pasak ministro, panašus modelis taikomas kitose Europos valstybėse.
Tarp nurodytų VRM poreikių – 5,1 mln. eurų Valstybės sienos apsaugos tarnybos kariniam pasirengimui, kritinės infrastruktūros Baltijos jūroje apsaugai ir struktūrinių padalinių pajėgumų stiprinimui bei materialinio aprūpinimo užtikrinimui, beveik 9 mln. eurų – pareigūnams reikalingų priemonių aprūpinimui, 2,4 mln. eurų – pareigūnų reabilitacijai ir kitoms sveikatos paslaugoms.
Seimui praėjusią savaitę pristatytame biudžeto projekte statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 proc., tam papildomai planuojama skirti 45,3 mln. eurų.
Anksčiau M. Katelynas teigė, kad dabar suplanuotas 2027 metų biudžetas neatliepia policijos, ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos poreikių. Jis sakė besitikintis pareigūnų atlyginimus didinti 8–9 proc., lėšų žadėjo ieškoti iš vidinių resursų.
Pasak vidaus reikalų ministro, didesnis darbo užmokestis būtinas siekiant išlaikyti patyrusius pareigūnus ir pritraukti naujų žmonių į statutines tarnybas.
Pagal projektą, kitąmet viešajam saugumui iš viso numatoma skirti 921,8 mln. eurų.
Šiais metais valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.