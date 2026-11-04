Iš Lietuvos išsiųsti 3 ukrainiečiai, vykdę priešiškų šalių žvalgybų užduotis

Anot jo, prieš tai šie asmenys paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui, jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje panaikinti.
VSD: iš Lietuvos išsiųsti trys ukrainiečiai, vykdę priešiškų šalių žvalgybų užduotis
„Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą grįžti penkerius metus“, – teigiama VSD pranešime.
Žvalgybos institucijos duomenimis, šie ukrainiečiai už piniginį atlygį vykdė priešiškų žvalgybų tarnybų nurodytas plataus spektro užduotis, kurios buvo pateiktos platformoje „Telegram“ bei kitose susirašinėjimo ir žinučių platformose.
„Primename, jog priešiškų žvalgybų tarnybos, verbuodamos žmones užsienio valstybėse, dažnai naudoja susirašinėjimo, žinučių ar socialinių tinklų platformas. Šis būdas itin efektyvus, nes paprastai realizuojamas, apima platų potencialių agentų ratą ir nereikalauja daug resursų“, – rašoma VSD pranešime.
Pasak žvalgybos, priešiškų žvalgybų tarnybų žvalgai naudodami šį verbavimo būdą visas rizikas dėl su vykdomais veiksmais susijusių pasekmių perkelia užduoties vykdytojams, visiškai nesirūpina jų saugumu.
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