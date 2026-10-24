VSD dėl darbo su slaptumo žymą turinčia medžiaga teigiamas išvadas kol kas pateikė dėl 2 VRK narių

Pataisose numatoma, kad VRK pirmininkas ir nariai per vieną mėnesį nuo jų paskyrimo turi kreiptis dėl leidimo dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma negu „Slaptai“.
„Iš 13-kos VRK puslapyje skelbiamų narių VSD patikrino ir pateikė teigiamas išvadas dėl 2 narių, 7 nariai šiuo metu tikrinami, 4 narių klausimynai VSD dar nėra gauti“, – Eltai siųstame atsakyme teigė VSD.
„Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas numato, kad asmens patikrinimas dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 120 darbo dienų. Paprastai patikrinimas tiek netrunka“, – akcentavo žvalgybos institucija.
Tiesa, VRK pirmininkė Lina Petronienė kiek anksčiau teigė, kad visas procedūras, reikalingas gauti leidimą dirbti su žymą „Slaptai“ turinčia informacija, komisijos nariai turės pereiti per rugsėjį.
Anot VRK pirmininkės, tokiais atvejais, jei komisijos nariui nebus suteiktas leidimas dirbti su žymą „Slaptai“ turinčia informacija, pastarasis turėtų priimti sprendimus remiantis tik viešai prieinamais duomenimis.
VRK, be komisijos pirmininkės L. Petronienės, dirba dar 12 narių.
6 narius siūlo daugiausia paskutiniuose Seimo rinkimuose daugiamandatėje apygardoje mandatų iškovojusios partijos. Dar po 2 narius siūlo prezidentas, teisingumo ministras ir Lietuvos teisininkų draugija.
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