Vyriausybei patvirtinus biudžeto projektą – STT atsakas

Tuo metu 5 mln. eurų daugiau gavęs Valstybės saugumo departamentas (VSD) nedaugžodžiauja.
Finansavimas STT kitąmet sieks 23,1 mln. eurų
Vyriausybės penktadienį patvirtintame kitų metų biudžeto projekte numatyta, kad finansavimas STT kitąmet sieks 23,1 mln. eurų – 3,3 mln. eurų daugiau nei šiemet.
„STT teigiamai vertina ateinantiems metams numatytą didesnį finansavimą ir mano, kad planuojamas biudžetas yra pakankamas efektyviai ir kokybiškai tarnybos veiklai užtikrinti“, – rašoma BNS perduotame tarnybos komentare.
STT teigia, kad tinkamas finansavimas yra būtina sąlyga „siekiant nuosekliai įgyvendinti tarnybos keliamus tikslus, atliepti augančius veiklos reikalavimus ir stiprinti institucinius gebėjimus“.
2028-2029 metų biudžetų projekcijose numatytas mažesnis STT biudžetas, po 20,7 mln. eurų.
BNS skelbė, kad VSD biudžetas kitąmet didinamas 5 mln. eurų, šių metų biudžete departamentui buvo numatyta beveik 64,6 mln. eurų, kitąmet numatomas finansavimas – beveik 70 mln. eurų.
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad didesnė dalis bus skirta žvalgybos pareigūnų atlyginimams.
„Šiuo metu komentaro neteiksime, nes biudžetas nėra patvirtintas“, – BNS perdavė VSD.
Ateinančių dvejų metų biudžetų projekcijose finansavimas žvalgybai numatytas kiek mažesnis – 66,7 mln. eurų.
Numatomame 2027-ųjų viešųjų finansų plane valdžios sektoriaus deficitas siekia 3,8 procento bei viršija 3 proc. Mastrichto kriterijų.
Biudžeto projektas toliau bus svarstomas ir priimamas Seime.
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