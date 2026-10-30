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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Žiaurus išpuolis autobuse: vyras puolė 2 ukrainiečius dėl jų tautybės

2026-10-30 14:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 14:50
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Lenkijoje 30 metų vyras autobuse peiliu užpuolė du ukrainiečius dėl jų tautybės. Jį jau sulaikė policija, skelbia „RMF24“.

Antrankiai BNS Foto

Lenkijoje 30 metų vyras autobuse peiliu užpuolė du ukrainiečius dėl jų tautybės. Jį jau sulaikė policija, skelbia „RMF24“.

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Išpuolis įvyko spalio pirmoje pusėje Varšuvos miesto autobuse.

Vyras panaudojo peilį ir keleiviams padarė daugybę durtinių bei pjautinių žaizdų, o po to pabėgo iš įvykio vietos. Ukrainiečiai dėl daugybinių sužalojimų buvo paguldyti į ligoninę. Policijos duomenimis, išpuolio motyvas buvo nukentėjusiųjų tautybė.

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Užpuolikas slapstėsi miškingoje vietovėje Belianų rajone, kur praėjusį savaitgalį ir buvo sulaikytas.

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Įtariamajam pareikšti kaltinimai pagal tris punktus. Du iš jų susiję su išpuoliu prieš Ukrainos piliečius. Kalbama apie pasikėsinimą sunkiai sutrikdyti sveikatą.

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Paaiškėjo, kad vyras jau anksčiau atliko bausmę už analogišką tyčinį nusikaltimą.

Trečiasis kaltinimas susijęs su grasinimais kitam vyrui 2024 metų rugpjūtį.

Įtariamasis trims mėnesiams suimtas.

Išpuolių prieš ukrainiečius Lenkijoje padaugėjo 30 proc.

Primename, kad anksčiau Ukrainos ambasadorius Lenkijoje V. Bondaras pranešė, jog per trejus metus išpuolių prieš ukrainiečius Lenkijoje padaugėjo 30 proc.

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Rugpjūtį parke netoli geležinkelio stoties Bydgoščiuje du suaugusieji – vyras ir moteris – konfliktavo su 14-mete ukrainiete ir jos 12-mečiu broliu.

Pirminiais duomenimis, agresiją sukėlė ukrainiečių kalba, kuria vaikai tarpusavyje bendravo.

Su šunimi vaikštinėję užpuolikai keikė vaikus necenzūriniais žodžiais, grasino jiems dėl tautybės ir panaudojo fizinę jėgą.

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Incidentas sulaukė didelio atgarsio Lenkijoje. Į jį taip pat sureagavo šalies ministras pirmininkas D. Tuskas. Jis pasmerkė išpuolį prieš vaikus ir pareiškė, kad toks elgesys yra nepriimtinas.

Taip pat Krokuvoje vyras grasino dviem ukrainiečiams ir smogė moteriai į veidą.

Lenkijos policija pradėjo tyrimą, o Ukrainos generalinis konsulatas pasmerkė incidentą ir paragino neignoruoti agresijos atvejų.

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