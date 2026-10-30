Lenkijoje sulaikytas rusas: fotografavo traukinius ir geležinkelių infrastruktūrą

Teisėsaugos duomenimis, 55 metų Rusijos pilietį policijos pareigūnai sulaikė Svidnicos mieste.
Policija pranešė, kad vyras buvo sulaikytas fotografuojantis pro šalį važiuojančius traukinius ir miesto geležinkelių infrastruktūrą.
Ruso užfiksuoti objektai buvo ne tik Lenkijos teritorijoje
Rusijos piliečio įrenginiuose pareigūnai aptiko daugybę panašaus pobūdžio failų, įskaitant įvairių vietovių ir svarbių transporto objektų nuotraukas. Jose užfiksuoti objektai buvo ne tik Lenkijos teritorijoje.
Vyrui pareikšti kaltinimai dėl veiklos užsienio žvalgybos tarnybos naudai, nukreiptos prieš Lenkiją.
Policijos pareigūnai konfiskavo elektroninę ir fotografavimo įrangą, mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, nešiojamuosius ir išorinius didelės talpos kietuosius diskus, taip pat kelis įvairius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Anksčiau Lenkijos policijos Centrinio tyrimų biuro, Centrinio kovos su elektroniniais nusikaltimais biuro ir Vidaus saugumo agentūros pareigūnai likvidavo tarptautinę nusikalstamą grupuotę, užsiėmusią bankiniu sukčiavimu. Tarp 12 sulaikytų asmenų buvo du Rusijos piliečiai.
Rugpjūtį Lenkijos policijos ir Vidaus saugumo agentūros pareigūnai Varšuvoje sulaikė tris čečėnų kilmės Rusijos piliečius. Jų bute buvo aptikta šaunamųjų ginklų ir šaudmenų.
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