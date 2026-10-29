Skandalas kaimyninėje šalyje: vyskupas slėpė 2 kunigų pedofiliją

Vyskupui Andrzejui Jezui skirta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė, prižiūrint atitinkamoms institucijoms. Ketvirtadalis jo atlyginimo per šį laikotarpį turės būti skiriama vaikų apsaugos organizacijai.
Lenkijos teismas pripažintas kaltu vyskupą, nepranešusį apie seksualinę prievartą
Pietryčių Lenkijos miesto Tarnuvo teismo atstovas spaudai nuosprendį pavadino „beprecedenčiu“. Gynybos advokatai pareiškė apskųsiantys sprendimą.
Seksualinė prievarta buvo vykdoma XX a. devintajame dešimtmetyje. Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad aukų buvo dešimtys.
A. Jezas apie nusikaltimus pranešė tik suėjus senačiai ir pasibaigus terminui, per kurį vienas iš kunigų galėjo būti patrauktas atsakomybėn. Antrojo kunigo, kurio sveikata silpna, atžvilgiu šiuo metu vyksta teismo procesas.
Prokurorai teigė, kad vyskupas negalėjo teisintis religine paslaptimi, nes popiežiaus Pranciškaus pontifikato metu buvo pakeista kanonų teisė, pagal kurią seksualinio išnaudojimo nusikaltimams ši išimtis nebetaikoma.
Nuo 2017 m. Lenkijos įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę už nepranešimą valdžios institucijoms apie seksualinio išnaudojimo nusikaltimus.
Lenkiją sukrėtė ne vienas Katalikų bažnyčios seksualinio išnaudojimo skandalas. Nuo 2020 m. Vatikanas nubaudė kelis vyskupus, kaltintus aplaidumu arba mėginimais nuslėpti seksualinį išnaudojimą.
Netgi kilo įtarimų, kad popiežius Jonas Paulius II žinojo apie seksualinio išnaudojimo atvejus, kai 1964–1978 m. buvo Krokuvos arkivyskupas.
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