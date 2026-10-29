Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija darželyje: 3-mečio iš Lenkijos gyvybę nusinešė greitoji

2026-10-29 17:31 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 17:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkiją sukrėtė tragiškas incidentas – vos trijų metų vaiką partrenkė greitoji, jis neišgyveno. Kaip skelbia „Onet“, eismo įvykis įvyko spalio 19 d., tačiau dabar paskelbtos vaiko autopsijos išvados.

Lenkijos greitoji (nuotr. 123rf.com)

Lenkiją sukrėtė tragiškas incidentas – vos trijų metų vaiką partrenkė greitoji, jis neišgyveno. Kaip skelbia „Onet“, eismo įvykis įvyko spalio 19 d., tačiau dabar paskelbtos vaiko autopsijos išvados.

REKLAMA
0

Vaikas buvo partrenktas darželio teritorijoje, Pakarpatės vaivadijoje.

Lenkijos darželyje – skaudi tragedija

Anot prokuroro Krzysztofo Zduneko, skrodimas parodė, kad berniukas mirė dėl avarijos metu patirtų sužalojimų. Kitos mirties priežasties versijos atmetamos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trimečio tėvai nusprendė vaiko organus paaukoti.

Vyksta tyrimas dėl pavojaus sukėlimo ir neatsargaus sunkaus sveikatos sutrikdymo. Kaltinimai dar nepareikšti niekam.

REKLAMA
REKLAMA

Po įvykio buvo sulaikytas automobilio vairuotojas ir dvi vaikų darželio auklėtojos. Visi jie, apklausti kaip liudytojai, buvo paleisti.

REKLAMA

Šiuo metu analizuojami vaizdo stebėjimo kamerų įrašai. Baigus analizę, prokuratūra priims sprendimus dėl tolesnių veiksmų.

Vaikas buvo partrenktas spalio 19 d. Jedliczės savivaldybės darželyje per pirmosios medicininės pagalbos teikimo demonstraciją. Vaikas, patyręs galvos traumą, buvo nugabentas į ligoninę. Po kelių dienų jis mirė.

Edukacinius užsiėmimus vaikams vedė Krosno Valstybinės taikomųjų mokslų akademijos medicinos gelbėjimo specialybės dėstytojai ir studentai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų