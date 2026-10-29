Tragedija darželyje: 3-mečio iš Lenkijos gyvybę nusinešė greitoji

Vaikas buvo partrenktas darželio teritorijoje, Pakarpatės vaivadijoje.
Lenkijos darželyje – skaudi tragedija
Anot prokuroro Krzysztofo Zduneko, skrodimas parodė, kad berniukas mirė dėl avarijos metu patirtų sužalojimų. Kitos mirties priežasties versijos atmetamos.
Trimečio tėvai nusprendė vaiko organus paaukoti.
Vyksta tyrimas dėl pavojaus sukėlimo ir neatsargaus sunkaus sveikatos sutrikdymo. Kaltinimai dar nepareikšti niekam.
Po įvykio buvo sulaikytas automobilio vairuotojas ir dvi vaikų darželio auklėtojos. Visi jie, apklausti kaip liudytojai, buvo paleisti.
Šiuo metu analizuojami vaizdo stebėjimo kamerų įrašai. Baigus analizę, prokuratūra priims sprendimus dėl tolesnių veiksmų.
Vaikas buvo partrenktas spalio 19 d. Jedliczės savivaldybės darželyje per pirmosios medicininės pagalbos teikimo demonstraciją. Vaikas, patyręs galvos traumą, buvo nugabentas į ligoninę. Po kelių dienų jis mirė.
Edukacinius užsiėmimus vaikams vedė Krosno Valstybinės taikomųjų mokslų akademijos medicinos gelbėjimo specialybės dėstytojai ir studentai.
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