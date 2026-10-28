Lenkijoje – mįslingas radinys: netoli bėgių rastas pakibęs dronas

Dronas buvo pakibęs ant elektros perdavimo linijos atramos, kiek daugiau nei metro aukštyje virš žemės. Jis aptiktas netoli Komorovo Žulavskės kaimo, šalia į Olštyną vedančios geležinkelio linijos.
Žiniasklaida: Lenkijoje netoli geležinkelio linijos aptiktas neatpažintas dronas
Radinio vietoje nėra pastatų, aplink plyti tik dirbami laukai.
Kaip išsiaiškino RMF FM žurnalistas, tai keturių propelerių dronas su kamera, duomenų saugojimo įrenginiu ir pritvirtintu akumuliatoriumi.
Aiškinamasi, kam priklauso šis bepilotis orlaivis. Įvykio vietoje dirba Olštyno policijos antiteroristinio padalinio pareigūnai. Jie tikrina, ar radinys nekelia sprogimo pavojaus.
Prieš kelias dienas Lenkijos karo žandarmerija pranešė, kad per bandomuosius skrydžius Ustkos poligone buvo prarastas dronas.
Ši tarnyba taip pat neseniai pranešė, kad Pakarpatės vaivadijoje aptiktas vienos iš NATO valstybių ginkluotosioms pajėgoms priklausantis orlaivis.
Spalio 13 d., antradienį, Pamario vaivadijoje esančiame Karvijos paplūdimyje buvo rastos drono nuolaužos. Paaiškėjo, kad tai Lenkijos karinės aviacijos technologijų instituto eksperimentinis dronas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.