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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kalnų kurorte – sniegas ir tikra žiema: kada Lietuva nubals?

2026-10-28 10:56 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-28 10:56
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Lenkijoje, Tatrų kalnų kurortuose, tikra žiema – socialiniuose tinkluose plinta vaizdai iš sniegu padengtų vietovių. Lietuvoje sniego ilgai laukti nereikės – aiškėja, kada pasirodys pirmosios snaigės.

Lenkijoje, Tatrų kalnų kurortuose, tikra žiema – socialiniuose tinkluose plinta vaizdai iš sniegu padengtų vietovių. Lietuvoje sniego ilgai laukti nereikės – aiškėja, kada pasirodys pirmosios snaigės.

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Žmonės dalijasi vaizdais, kaip atrodo Lenkijos kalnų regionas. Tatruose – tikra žiema: žemės ir medžiai pasidengė sniegu, nukrito temperatūra. 

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Štai vienas iš vaizdų, užfiksuotas spalio 27 d. 6:53 val., Morskie Oko ežero kurorte.

Tiesa, sniegas iškrito nevienodai – kai kuriuose kalnų regionuose, remiantis gyventojų pasakojimais ir nuotraukomis, vis dar ruduo be sniego, bet su rūku.

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Tatruose sniegas pasirodo anksčiau, nei kituose regionuose. Rugsėjo mėnesį ten jau fiksuota neigiama temperatūra, todėl spalio pabaigoje iškritęs sniegas nėra tokia didelė anomalija.

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Kada nubals Lietuva?

Lietuvą savo šiaurės vakariniu pakraščiu pasiekė anticiklonas Idris. Tuo metu didžiąją Europos dalį užgulė ciklonas Jurij.

Trečiadienį per Baltijos regioną nutįs šaltasis atmosferos frontas, ketvirtadienį jis pasieks Lietuvą su nedideliu lietumi ir debesimis.

„Nors sausesnis ir ramesnis anticiklonas stiprės ir vakaruose, šiaurės vakaruose blokuos neramesnius ir drėgnesnius ciklonus, bet penktadienį virš Skandinavijos ir Baltijos drėgnesnis ciklono slėnis nutįs, užsilikę atmosferos frontų debesys mus jau daugiau palaistys“, – sako sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.

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Šventinį savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje Lietuva bus tarp dviejų skirtingus orus lemiančių sistemų – sausesnio ir ramesnio anticiklono bei per Skandinaviją ir Baltiją bandančių prasibrauti lietingesnių atmosferos frontų.

„Jei savaitgalį tik nedaug kur pilkas ir žemas dangus dulksnos, tai kitos savaitės pradžioje jau daugiau lietaus sulauksime. Pagal dabartinius duomenis lietaus su sniegeliu ar net pasnyguriavimo galime sulaukti tik ateinančios savaitės pabaigoje“, – komentuoja sinoptikė.

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Trečiadienio naktis dar bus vėsi. Nakties pradžioje vėsiau bus rytinėje, paryčiais – vakarinėje Lietuvos dalyje. Dirvos paviršiuje daug kur pasirodys šalnos, diena bus rudeniškai rami ir šilta.

„Ketvirtadienio ir penktadienio naktys kiek šiltesnės, dienomis irgi dar bus kiek šilčiau. Nuo savaitgalio orai vis labiau vės, dar vėsiau ar net šalčiau gali būti antroje ateinančios savaitės pusėje“, – praneša E. Latvėnaitė.

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Tatruose – sniegas: štai kada pasieks kitus regionus

Kaip skelbia lenkų TwojaPogoda.pl. portalas, paskutinės spalio dienos žada būti dar šiltesnės, nes dėl aukšto slėgio švelnus oras toliau keliaus Lenkijos link. Be to, dangus dažnai bus visiškai giedras, vadinasi, bus saulėta.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiema Lietuvoje

Nors naktys ir rytai bus šalti, su šalnomis, popietėmis dažniausiai galime tikėtis 12–15 laipsnių šilumos, o vietomis šalies pietuose ir vakaruose pavėsyje net šiek tiek daugiau nei 15 laipsnių.

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Didesni orų pokyčiai įvyks, kai per mūsų regioną judės žemo slėgio sistema, tada ne tik smarkiai lis ir bus vėjuota, bet ir iš tolimos šiaurės pradės tekėti daug šaltesnis oras, todėl kai kuriose šalies dalyse ruduo virs žiema.

Prognozių modeliai šiek tiek skiriasi savo prognozėmis dėl pirmųjų žiemos užuominų. Paprastai jie sutaria, kad tai įvyks pirmąją ateinančio mėnesio savaitę, dažniausiai prasidedant lapkričio 2–3 dienomis ir baigiantis maždaug lapkričio 5–6 dienomis.

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Žiema prasideda kalnuotose vietovėse

Neabejotina, kad tikra žiema, šį kartą ilgesniam laikui, prasidės kalnuotose vietovėse, kur gausiai iškris šviežias sniegas. Viršūnėse sniego danga gali padidėti daugiau nei 20–30 centimetrų.

Šį rudenį pirmą kartą baltesni bus ir slėniuose bei kalnų papėdėse, daugiausia Karpatuose, įsikūrusių miestų peizažai. Pietiniuose Silezijos, Mažosios Lenkijos ir Pakarpatės vaivadijų regionuose gali iškristi nuo 1 iki 10 centimetrų sniego.

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Gyventojai turėtų tikėtis sutrikimų keliuose ir šaligatviuose. Pirmasis sniegas dažniausiai paralyžiuoja, nes vairuotojai dar nėra pripratę prie atšiaurių sąlygų. Gali padaugėti susidūrimų ir susidūrimų. Taip pat galimi elektros energijos tiekimo sutrikimai.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sniegas Lenkijoje

Kai kurie modelių skaičiavimai rodo didesnį sniego kiekį, įskaitant pietų Lenkijos regionus, esančius toliau nuo kalnų, taip pat rytų Lenkijoje. Nors tai dar nėra aišku, verta apsvarstyti šias prognozes.

Ilgalaikės prognozės turėtų būti laikomos tik orientacinėmis tendencijomis, o ne patikimomis konkrečių sąlygų prognozėmis. Tokio ilgo laikotarpio modeliai yra linkę į dideles paklaidas, o situacija gali keistis daug kartų. Mes nuolat peržiūrėsime ir atnaujinsime šias prognozes.

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:)
:)
2026-10-28 11:11
Lietuva irgi panašiai nubals, kai bus kalnų kurortas kelių kilometrų aukštyje. :)
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cha
cha
2026-10-28 11:07
Nebejuokinkit voveriu su savo geografijos ziniomis. Lietuva tokiu kalnu neturi:))). Gal dar paimkite Omska, kur jau ten minusine:))))
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