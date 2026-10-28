Iškris pirmasis sniegas, kris oro temperatūra: ar čia ir prasidės žiema?

Prognozėje – netikėta žinia. Jau aišku, ar netrukus sulauksime sniego.
Netrukus galime sulaukti sniego
Prognoze sinoptikė E. Latvėnaitė pasidalino savo „Facebook“ paskyroje.
„Sausesnis anticiklonas, vardu Idris savo šiaurės vakariniu pakraščiu mus pasiekė. Beveik visą Europą su sausais, ramiais orais užguls dar vienas anticiklonas, vardu Jurij, bet per Baltiją trečiadienį nutįsęs šaltasis atmosferos frontas, jau ketvirtadienį su nedideliu lietučiu ir skystokais debesimis pasieks Lietuvą, šiek tiek palaistys. Nors sausesnis ir ramesnis anticiklonas stiprės ir vakaruose, šiaurės vakaruose blokuos neramesnius ir drėgnesnius ciklonus, bet penktadienį virš Skandinavijos ir Baltijos drėgnesnis ciklono slėnis nutįs, užsilikę atmosferos frontų debesys mus jau daugiau palaistys.
Savaitgalyje ir kitos savaitės pradžioje mes būsime tarp dviejų skirtingus orus lemiančių sistemų – sausesnio ir ramesnio anticiklono vakariau mūsų ir per Skandinaviją ir Baltiją bandančių prasibrauti lietingesnių atmosferos frontų. Jei savaitgalyje tik nedaug kur pilkas ir žemas dangus dulksnos, tai kitos savaitės pradžioje jau daugiau lietaus sulauksim.
Pagal dabartinius duomenis lietaus su sniegeliu ar net pasnyguriavimo galim sulaukti tik ateinančios savaitės pabaigoje. Trečiadienio naktis dar bus vėsoka – nakties pradžioje vėsiau bus rytinėje, paryčiais vakarinėje Lietuvos pusėje, tad dirvos paviršiuje jau daug šalnelės balta šarma nubalins, diena bus dar rudeniškai rami ir šiltesnė. Ketvirtadienio ir penktadienio naktys kiek šiltesnės, dienomis irgi dar bus kiek šilčiau. Nuo savaitgalio orai vis labiau vės, dar vėsiau ar net šalčiau gali būti antroje ateinančios savaitės pusėje“, – nurodė ji.
Orų prognozė
Ji taip pat pasidalino artimiausios savaitės orų prognoze:
Trečiadienį, spalio 28 d. be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 3-7 m/s pajūryje naktį 7-11 m/s. Naktį 0 plius 5°C, nakties pradžioje vėsiausia pietuose, pietryčiuose, o paryčiais labiausiai atvės vakarinėje, šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje, dirvos paviršiuje daug kur 0 minus 4°C, dieną 11-13°C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d. šiek tiek palis, naktį ir rytą daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir pačiam rytiniam pakraštuke. Naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3-7 m/s. Naktį 4-7°C, pajūryje 8-10°C, dieną 10-13°C.
Penktadienį, spalio 30 -osios naktį tik kai kur šiek tiek palis, dieną silpnai lis daug kus. Vėl rūkai drieksis, net ir dieną kai kur bus miglota. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 3-6 m/s, dieną 6-11 m/s, pajūryje 8-13 m/s. Naktį 4-8°C, pajūryje 9-11°C, dieną 10-12°C.
Šeštadienį, spalio 31 d. protarpiais šiek tiek palynos, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 4-8 m/s, dieną pajūryje 7-12 m/s. Naktį 3-6°C, dieną 7-11°C.
Sekmadienį, lapkričio 1-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali šiek tiek padulksnoti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, dieną bus irgi miglota. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-6 m/s, dieną 4-8 m/s. Naktį 1-5°C, dieną 6-9°C.
Pirmadienį, lapkričio 2-osios naktį be lietaus, rytą ir dieną lietaus debesys, pradedant vakariniais rajonais plėsis tolyn per Lietuvą jau daugokai palaistys. Vėjas nepastovus 2-6 m/s. Naktį 0 plius 4°C, pajūryje plius 5-7°C, dieną 6-9°C.
Antradienį, lapkričio 3 d. šiek tiek palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 3-7 m/s, pajūryje šiaurinių krypčių 5-10 m/s. Naktį 2-4°C, pajūryje 5-7°C, dieną 6-9°C.
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