Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

2026-10-28 06:00 / šaltinis: Meteo.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 06:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artimiausiomis dienomis – kontrastingi orai, praneša sinoptikai.

Artimiausiomis dienomis – kontrastingi orai, praneša sinoptikai.

REKLAMA
0

Pateikiame naujausią meteo.lt prognozę:

Trečiadienio dieną nelis. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 3–8, Kuršių nerijoje iki 10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Spalio 27 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 15 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 49 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 45 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 22 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 8–13, ežeruose – 8–12, Kuršių mariose – 9–10, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų