Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Pateikiame naujausią meteo.lt prognozę:
Trečiadienio dieną nelis. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 3–8, Kuršių nerijoje iki 10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 27 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 15 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 49 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 45 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 22 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–13, ežeruose – 8–12, Kuršių mariose – 9–10, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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