Iš Naglio Šulijos – žinia dėl orų: ruduo neskubės liūdinti

Anot jo, Lietuvos link plaukia oras iš pietų. Jis gana šiltas, bet labiau tai juntame dienomis. Žemiausia temperatūra naktį bus 4 – 6 laipsniai šilumos, tačiau ir ore, ir dirvos paviršiuje bus ir šalnų, rytoj oras nesunkiai sušils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, gražusis ruduo bus ir rytoj. Debesuotumas bus nepastovus, tačiau patys debesys nestori, dėl to net ir debesuoti orai bus šviesūs. Lietaus nebus, bet naktį ir rytą vietomis boluos rūkas“, — prognozuoja N. Šulija.
Oras naktį atvės iki 4 – 6 laipsnių, bet vietomis bus šalnų, dieną šils iki 11 – 13 laipsnių.
Orai Lietuvoje
O ketvirtadienį orai bus jau debesuoti, ir naktį, ir dieną vietomis trumpai ir labai negausiai palis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Oras naktį atvės iki 6 – 8, įdienojus bus 12 – 14 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai ir negausiai palis. Naktį atvės iki 6 – 8 laipsnių, prie jūros bus apie 10, dieną bus iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
„Ką gi, artimiausiomis dienomis ruduo arba tiesiog džiugins, arba bent jau neskubės liūdinti“, – teigia sinoptikas.
Visą N. Šulijos orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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