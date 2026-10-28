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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Varšuvoje sulaikytas 25 metų ukrainietis: įtariamas prisidėjęs prie diversijos

2026-10-28 09:07 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 09:07
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Varšuvoje Centrinės policijos tyrimų valdybos pareigūnai sulaikė įtariamą diversantų grupuotės narį. Manoma, kad grupuotė buvo valdoma iš Rusijos ir prisidėjo prie bandymo padegti gynybos pramonės įmonę „Carfil“ Rumunijos Brašovo mieste, praneša „RMF24“.

Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)

Varšuvoje Centrinės policijos tyrimų valdybos pareigūnai sulaikė įtariamą diversantų grupuotės narį. Manoma, kad grupuotė buvo valdoma iš Rusijos ir prisidėjo prie bandymo padegti gynybos pramonės įmonę „Carfil“ Rumunijos Brašovo mieste, praneša „RMF24“.

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Lenkijos žiniasklaidos duomenimis, sulaikytasis – 25 metų Ukrainos pilietis Artemas S. Jis turėtų būti išduotas Bukareštui pagal Europos arešto orderį.

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Pasak leidinio, ukrainiečio vaidmuo greičiausiai buvo susijęs su žvalgyba. Pažymima, kad jo užduotis galėjo būti nustatyti objektą, kurį ketinta padegti, taip pat finansuoti operaciją.

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Vyrą sulaikė kovos su terorizmu padalinio pareigūnai. Jie įsiveržė į butą Varšuvoje, kuriame jis tuo metu buvo.

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Nurodoma, kad vyras nesipriešino.

Rumunija atskleidė diversantų tinklą

Rumunijos žvalgybos tarnyba atskleidė diversantų tinklą, koordinuotą iš Rusijos ir susijusį su rugsėjo 14 dieną vykdytu bandymu padegti ginklų gamyklos „Carfil“ teritoriją Brašove. Žiniasklaidos duomenimis, bandymu padegti įtariamas Ukrainos pilietis ir du Baltarusijos piliečiai.

Rumunijos prezidentas pasmerkė bet kokį Rusijos Federacijos dalyvavimą vykdant diversijas Rumunijos teritorijoje.

Antradienį Rumunijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių Bukarešte, kad šis pateiktų paaiškinimus dėl diversijos „Carfil“ gamykloje Brašove. 

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