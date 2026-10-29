Atskleidė daugiau detalių dėl Rusijos sabotažo Lietuvoje: štai kas išdavė įtariamuosius

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Pareigūnai tikino, kad sąsajos su Rusija yra akivaizdžios. Gali būti, kad įtariamieji siekė sutrikdyti „Starlink“ ryšį visoje Europoje ir taip pakenkti Ukrainai.
Įtariamieji neturi jokių sąsajų su Lietuva
Užfiksuotuose spalio 18-osios nakties vaizduose matyti, kaip į Vilniuje esančios bendrovės teritoriją per tvorą metami Molotovo kokteiliai. Jie sudūžta į žemę ir užsiliepsnoja. Taip įtariamieji bandė sunaikinti „Starlink“ palydovinio ryšio infrastruktūrą. Tąkart laiku sureagavęs apsauginis atbėgo ir gesintuvu užgesino liepsnas, todėl rimtesnių pasekmių pavyko išvengti.
2026 m. spalio 29 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuras paskelbė išaiškinęs ir sulaikęs du jaunuolius, įtariamus įvykdžius šį sabotažą. Abu jie yra maždaug 20 metų amžiaus.
„Minėti asmenys atvyko į Lietuvą šio nusikaltimo išvakarėse ir po šio nusikaltimo padarymo iš Lietuvos išvyko iš karto. (...) Asmenys neturi jokių ryšių ar sąsajų su Lietuva“, – sakė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
Vilniaus pakraštyje įtariamieji bandė įvykdyti sabotažą – per tvorą permetė vadinamuosius Molotovo kokteilius. Už tvoros buvo „Starlink“ antenos, kurias jie bandė padegti.
Po šio išpuolio premjeras ir Vyriausybinė saugumo komisija paskelbė, kad bus sustiprinta valstybės kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Tačiau šiandien įmonės teritorija vis dar lengvai pasiekiama.
„Analogiški nusikaltimai buvo padaryti ir kaimyninėse šalyse, siekiant sunaikinti „Starlink“ infrastruktūrą minėtose šalyse“, – teigė kriminalinės policijos atstovas S. Briginas.
Įtariami teroristinės grupės kūrimu ir veikla
Panašią infrastruktūrą įtariamieji bandė sunaikinti Lenkijoje ir Bulgarijoje. Bulgarijoje išpuolį vykdė tie patys du jaunuoliai, kurie vėliau atvyko į Lietuvą ir čia įvykdė analogišką nusikaltimą. Abu jie gyvena Vokietijoje. Vienas turi Vokietijos ir Serbijos, kitas – Vokietijos ir Turkijos pilietybes. Šiuo metu abu yra sulaikyti Vokietijoje.
„Pats sunkiausias įtarimas šiandien – dėl teroristinės grupės kūrimo ir dalyvavimo tokios grupės veikloje“, – sakė prokuroras Nėrijus Puškorius.
Įtariama, kad asmenys, bandę sunaikinti „Starlink“ infrastruktūrą Bulgarijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, turi ryšių su Rusija. Pareigūnai tikino, kad nusikaltimų tikslas gali būti akivaizdus – siekis sutrikdyti „Starlink“ veikimą Europoje, nes tai turi įtakos ir bendram sistemos veikimui Ukrainoje.
„Preliminariais techniniais vertinimais, jeigu sutrikdoma tokių antenų veikla visame regione, tai turi įtakos bendram „Starlink“ veikimui, greičiui, pralaidumui“, – pasakojo kriminalinės policijos atstovas S. Briginas.
Du jaunuoliai, įtariami nusikaltimų įvykdymu Lietuvoje ir Bulgarijoje, Vokietijoje buvo sulaikyti pirmadienį. Kaimyninėje Lenkijoje sulaikyti dar mažiausiai keturi asmenys, įtariami bandę sunaikinti „Starlink“ įrangą šioje šalyje. Lietuvos kriminalinės policijos teigimu, visi jie yra susiję.
Dėl šio incidento Aukštuosiuose Paneriuose veikiančios įmonės veikla nebuvo sutrikdyta. Apie galimas grėsmes įmonė buvo įspėta.
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