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Lenkiją netrukus užklups žiemiški orai: numatomas sniegas ir šalnos

2026-10-30 14:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 14:06
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Naujausios spalio ir lapkričio sandūros orų prognozės Lenkijoje pranašauja staigų temperatūros kritimą – dienomis ji gali nukristi iki 5 laipsnių šilumos, o naktimis numatomos šalnos. Pietų Lenkiją lapkričio 1 d. pasitiks žiemiški orai – lietus su šlapdriba ir sniegu.

Lenkiją netrukus užklups žiemiški orai: numatomas sniegas ir šalnos (nuotr. Dainiaus Labučio)

Naujausios spalio ir lapkričio sandūros orų prognozės Lenkijoje pranašauja staigų temperatūros kritimą – dienomis ji gali nukristi iki 5 laipsnių šilumos, o naktimis numatomos šalnos. Pietų Lenkiją lapkričio 1 d. pasitiks žiemiški orai – lietus su šlapdriba ir sniegu.

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Naujausios orų prognozės rodo, kad artėja smarkus atšalimas. Jau nuo šeštadienio visoje šalyje vyraus debesuotas dangus, protarpiais lis, kai kur numatomi ir intensyvesni krituliai, kuriuos keis dulksna. Temperatūra gerokai nukris, palyginti su pastarosiomis dienomis, kai termometrai rodė daugiau nei 10 laipsnių šilumos, rašo „RMF24“.

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„Artimiausiomis dienomis temperatūra jau sieks 7–10 laipsnių šilumos, galbūt kai kur vakaruose dar pakils iki 12 laipsnių. Rytai taip pat bus vėsūs – apie 5–7 laipsnius šilumos, todėl turime nusiteikti jau labiau lapkričiui būdingiems orams“, – prognozuoja Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio instituto (IMGW) atstovė Anna Gryczman.

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Sniegas iškris ne tik pačiuose Tatruose

Tikru iššūkiu daugelio šalies regionų gyventojams gali tapti kitos savaitės vidurio naktys. Meteorologai įspėja, kad temperatūra tuomet nukris žemiau nulio, todėl galimos naktinės šalnos. Tai ypač bus juntama priekalnių ir kalnų vietovėse.

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Sniegas neapsiribos vien aukščiausiomis Tatrų vietomis. Baltu sniego sluoksniu gali pasidengti ir kalnų papėdėje įsikūrę miesteliai, o Podhalės kraštovaizdis įgaus žiemišką išvaizdą.

Artėjanti Visų Šventųjų diena bus ypač sudėtinga Zakopanės ir jo apylinkių gyventojams. Prognozės rodo, kad šiemet lapkričio 1-ąją gali pasnigti.

Zakopanės IMGW skyriaus vadovas Pawełas Parzuchowskis pabrėžia, kad tokie orai pasitaiko retai: „Priešingai, nei gali atrodyti, XXI amžiuje tai nėra dažnas reiškinys – Zakopanėje per Visų Šventųjų dieną balta buvo tik du kartus. Tačiau šiemet viskas rodo, kad mūsų laukia pats nemaloniausias orų variantas – nei visiškai žiemiški, nei visiškai rudeniniai orai, o visko mišinys: rūkas, debesuotumas, drėgmė ir šaltis.“

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