Ministras pabrėžė, kad Rusijos agresija ne tik griauna Ukrainos miestus ir infrastruktūrą, bet ir palieka ilgalaikę grėsmę gyventojų saugumui, ekonomikai bei šalies atsigavimui.
Lietuva 2027 metų rudenį Vilniuje surengs Ukrainos išminavimo konferenciją
Pasak K. Budrio, apie 130 tūkst. kv. kilometrų Ukrainos teritorijos tebėra potencialiai užteršta minomis ir kitais sprogmenimis, o Rusijai tęsiant karą atsiranda naujų pavojingų teritorijų.
„Rusija užminavo Ukrainos žemę, tačiau mes turime padėti ukrainiečiams ją susigrąžinti. Išminavimas negali laukti karo pabaigos – be jo neįmanomas saugus žmonių sugrįžimas, ekonomikos atsigavimas ir visavertis šalies atstatymas. Lietuvoje rengdami kitų metų konferenciją sieksime, kad tarptautinė parama virstų konkrečiais rezultatais: saugiomis teritorijomis, stipresniais Ukrainos pajėgumais ir spartesniu atstatymu“, – pranešime cituojamas ministras.
2027 metais Vilniuje vyksiančios konferencijos prioritetai bus tarptautinio finansavimo ir partnerysčių telkimas, Ukrainos nacionalinių pajėgumų stiprinimas, technologijos ir inovacijos bei išminavimo susiejimas su šalies atstatymu. Lietuva sieks aktyvesnio valstybių, tarptautinių organizacijų, verslo ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo, kad parama Ukrainai duotų kuo didesnį praktinį rezultatą.
Lietuva kartu su Islandija vadovauja tarptautinei Išminavimo pajėgumų koalicijai, vienijančiai 23 nares. Koalicija jau sutelkė apie 154 mln. eurų paramos, iš jų Lietuvos indėlis siekia apie 77 mln. eurų.
Per Lietuvos tarptautinių partnerysčių centrą (CPVA) Ukrainai tiekiama išminavimo įranga, apmokyta daugiau kaip 4 tūkst. specialistų, taip pat įgyvendinami Europos Sąjungos finansuojami Ukrainos išminavimo pajėgumų stiprinimo projektai.
UMAC – kasmetinė tarptautinė konferencija, skirta paramai Ukrainos išminavimui telkti. 2026 m. lapkričio 16–18 d. Briuselyje vykstančią konferenciją organizuoja Europos Sąjunga ir Ukraina, bendradarbiaudamos su Belgija.
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