Zelenskis skelbia nerimą keliančią žinią: Rusija iš Šiaurės Korėjos gauna dešimtis raketų per mėnesį

„Deja, Rusija gauna daugiau balistinių raketų iš Šiaurės Korėjos. Kalbame apie dešimtis raketų per mėnesį“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad „Europa turi raketų, kurios gali suduoti tikrai veiksmingus smūgius“, ir paprašė sąjungininkų padėti „kovoti su Rusijos pasauliniu banditizmu“.
Ukraina surengė naujas derybas su Europa ir JAV
Ukrainos, JAV ir Europos derybininkai surengė savo pirmąsias bendras derybas dėl būsimų derybų su Rusija dėl jos invazijos į Ukrainą užbaigimo, pirmadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
V. Zelenskis sakė, kad prie derybų internetu prisijungė JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas.
Anot jo, „pirmą kartą Europai šiose diskusijose visapusiškai atstovavo būtent tie asmenys, kurie jai atstovaus derybose su rusais“.
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