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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis skelbia nerimą keliančią žinią: Rusija iš Šiaurės Korėjos gauna dešimtis raketų per mėnesį

2026-11-16 21:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 21:01
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija iš Šiaurės Korėjos gauna „dešimtis raketų per mėnesį“, ir paragino Europos sąjungininkus siųsti daugiau ginklų, kad Kyjivas galėtų „lygiomis sąlygomis“ reaguoti į šią grėsmę.

Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (23)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija iš Šiaurės Korėjos gauna „dešimtis raketų per mėnesį“, ir paragino Europos sąjungininkus siųsti daugiau ginklų, kad Kyjivas galėtų „lygiomis sąlygomis“ reaguoti į šią grėsmę.

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„Deja, Rusija gauna daugiau balistinių raketų iš Šiaurės Korėjos. Kalbame apie dešimtis raketų per mėnesį“, – sakė V. Zelenskis.

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Jis pridūrė, kad „Europa turi raketų, kurios gali suduoti tikrai veiksmingus smūgius“, ir paprašė sąjungininkų padėti „kovoti su Rusijos pasauliniu banditizmu“.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ukraina surengė naujas derybas su Europa ir JAV

Ukrainos, JAV ir Europos derybininkai surengė savo pirmąsias bendras derybas dėl būsimų derybų su Rusija dėl jos invazijos į Ukrainą užbaigimo, pirmadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

V. Zelenskis sakė, kad prie derybų internetu prisijungė JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas.

Anot jo, „pirmą kartą Europai šiose diskusijose visapusiškai atstovavo būtent tie asmenys, kurie jai atstovaus derybose su rusais“.

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