„Reuters“: Kremlius smogė pareiškimu dėl Europos dalyvavimo taikos derybose

„Šiuo metu aptariamas kito derybų raundo surengimas trišaliu formatu. Šios derybos prieš kelias dienas buvo atnaujintos Abu Dabyje ir buvo sutarta, kad jos bus tęsiamos. Data dar nesuderinta, kaip ir formato išplėtimas. Kai kurie žmonės apie tai kalba, tačiau su mumis tai nebuvo suderinta“, – pareiškė Ušakovas.
Jo buvo paklausta, kokiomis sąlygomis Rusija sutiktų į šias derybas įtraukti europiečius.
„Prieš tai suderinant, dar reikės daug ką padaryti. Visų pirma, gali prireikti surengti dar vieną trišalių derybų raundą arba galbūt net daugiau nei vieną“, – atsakė J. Ušakovas.
Jis taip pat pareiškė, kad Europos dalyvavimas derybose priklausys nuo to, ar Rusija sulauks iš europiečių „aiškaus signalo, ko jie nori ir kokį konstruktyvų, reikšmingą indėlį jie gali įnešti, kad karas Ukrainoje būtų sėkmingai užbaigtas“.
Be to, J. Ušakovas pažymėjo, kad Rusijos, Europos Sąjungos (ES), Jungtinės Karalystės ir Ukrainos pozicijos dėl karo pabaigos vis dar labai skiriasi.
Europos dalyvavimas derybose
Primename, kad anksčiau JAV derybininkai po susitikimo su V. Putinu Kremliuje pareiškė, jog Europa dalyvaus kitame derybų dėl karo Ukrainoje raunde.
Šiame kontekste Europoje jau nuspręsta, kas atstovaus žemynui būsimose derybose. Kalbama apie vadinamosios „Europos penketuko“, priklausančio Norinčiųjų koalicijai, atstovus – Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos ir Lenkijos pareigūnus, taip pat ES atstovus.
Pažymima, kad Europa savo atstovus siuntė ir į ankstesnį trišalių Ukrainos, Rusijos ir JAV derybų raundą. Vis dėlto Europos atstovai tiesiogiai šiame susitikime nedalyvavo.
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