Iš Rusijos – grasinimas JK rimtomis pasekmėmis

Šis įspėjimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vladimiras Putinas gali negalėti dalyvauti kitų metų aukščiausiojo lygio susitikime Mančesteryje dėl Jungtinės Karalystės Rusijai įvestų sankcijų už karą Ukrainoje.
Rusijos atstovas G20 ir Azijos bei Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) klausimais Maratas Berdijevas pareiškė: „Pažiūrėsime, kaip iš tikrųjų elgsis Londonas.“
Ir pridūrė: „Viena aišku: bet koks Rusijos teisių pažeidimas neliks nepastebėtas. Bet kokie neteisingi žingsniai šiuo klausimu turės rimtų pasekmių.“
Vakarų valstybės bando izoliuoti Maskvą dėl jos invazijos į Ukrainą
Jis pabrėžė, kad G20 pirmininkaujančios šalys neturi įgaliojimų spręsti, kas gali dalyvauti šiame formate ar atvykti į jo susitikimus.
Rusija tebėra G20 narė, nors Vakarų valstybės bando izoliuoti Maskvą dėl jos invazijos į Ukrainą.
Pagal nusistovėjusią tvarką kasmetinį aukščiausiojo lygio susitikimą rengiančioji šalis kviečia visas G20 nares.
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