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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Rusijos – grasinimas JK rimtomis pasekmėmis

2026-11-16 19:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 19:48
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Rusija įspėjo Jungtinę Karalystę apie „rimtas pasekmes“, jei ši, 2027 metais perėmusi pirmininkavimą Didžiajam dvidešimtukui (G20), bandys apriboti Maskvos dalyvavimą šiame formate, rašo „Sky News“.

Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Rusija įspėjo Jungtinę Karalystę apie „rimtas pasekmes“, jei ši, 2027 metais perėmusi pirmininkavimą Didžiajam dvidešimtukui (G20), bandys apriboti Maskvos dalyvavimą šiame formate, rašo „Sky News“.

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Šis įspėjimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad Vladimiras Putinas gali negalėti dalyvauti kitų metų aukščiausiojo lygio susitikime Mančesteryje dėl Jungtinės Karalystės Rusijai įvestų sankcijų už karą Ukrainoje.

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Rusijos atstovas G20 ir Azijos bei Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) klausimais Maratas Berdijevas pareiškė: „Pažiūrėsime, kaip iš tikrųjų elgsis Londonas.“

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Ir pridūrė: „Viena aišku: bet koks Rusijos teisių pažeidimas neliks nepastebėtas. Bet kokie neteisingi žingsniai šiuo klausimu turės rimtų pasekmių.“

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Vakarų valstybės bando izoliuoti Maskvą dėl jos invazijos į Ukrainą

Jis pabrėžė, kad G20 pirmininkaujančios šalys neturi įgaliojimų spręsti, kas gali dalyvauti šiame formate ar atvykti į jo susitikimus.

Rusija tebėra G20 narė, nors Vakarų valstybės bando izoliuoti Maskvą dėl jos invazijos į Ukrainą.

Pagal nusistovėjusią tvarką kasmetinį aukščiausiojo lygio susitikimą rengiančioji šalis kviečia visas G20 nares. 

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