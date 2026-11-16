„Politico“: Rusijos invazijos atveju Estija skaitmeninę vyriausybę valdytų iš užsienio

Baltijos šalis turi 294 km sieną su Rusija ir ne kartą įspėjo dėl Maskvos vykdomos hibridinio karo kampanijos, apimančios kibernetines atakas ir sabotažą.
Talinas ruošiasi perkelti viešąsias paslaugas į debesiją tam atvejui, „kai duomenų centrai bus sunaikinti arba šalyje bus priešo karių ir mes negalėsime veikti“, leidiniui „Politico“ sakė šios strategijos kūrėjas ir buvęs aukšto rango skaitmeninės infrastruktūros pareigūnas Tonu Grunbergas.
„Dabar mes norime veikti internetu, kad ir kas nutiktų, – teigė T. Grünbergas. – Visos svarbiausios paslaugos lieka pasiekiamos internetu (...) Viskas privalo veikti.“
Pagal šią strategiją kuriamos saugios programos, naudojant tokių debesijos paslaugų teikėjų kaip „Microsoft Azure“ ir „Amazon Web Services“ paslaugas bei pačios Estijos valstybinę debesijos platformą.
Sistemos bus dubliuojamos Estijos skaitmeninėje ambasadoje Liuksemburge ir kitose vietose visoje Europoje.
Skaitmeninėje ambasadoje jau saugomos svarbiausios valstybės informacijos atsarginės kopijos
Šiuo metu veikiančioje skaitmeninėje ambasadoje jau saugomos svarbiausios valstybės informacijos atsarginės kopijos, įskaitant gyventojų ir žemės registrus bei šalies teisės aktų sąvadą.
„Patiems blogiausiems scenarijams taip pat turime išsaugoti patikimus pamatus, kuriais remiantis būtų galima atkurti skaitmeninę Estijos valstybę“, – leidiniui „Politico“ nurodė Teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministerijos patarėjas Allanas Allmere.
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