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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Medvedevas užsimojo prieš Vakarus: jie esą buvusioms kolonijoms padarė daugiau kaip kvadrilijono dolerių žalą

2026-11-16 16:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-16 16:45
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Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas ir partijos „Vieningoji Rusija“ pirmininkas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad Vakarų valstybės buvusioms kolonijoms padarė daugiau kaip kvadrilijono dolerių žalą, o sankcijų įvedimas yra neokolonializmo forma. Todėl Rusijos diplomatai Jungtinių Tautų (JT) lygmeniu sieks, kad sankcijos būtų pripažintos nusikaltimu žmoniškumui, rašo laikraštis „The Moscow Times“.

Dmitrijus Medvedevas EPA
GALERIJA (23)

Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas ir partijos „Vieningoji Rusija“ pirmininkas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad Vakarų valstybės buvusioms kolonijoms padarė daugiau kaip kvadrilijono dolerių žalą, o sankcijų įvedimas yra neokolonializmo forma. Todėl Rusijos diplomatai Jungtinių Tautų (JT) lygmeniu sieks, kad sankcijos būtų pripažintos nusikaltimu žmoniškumui, rašo laikraštis „The Moscow Times“.

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„Šimtmečius trukęs barbariškas išnaudojimas [...], prievartinis teritorijų perskirstymas ir tradicinio gyvenimo būdo naikinimas užtikrino metropolijų klestėjimą pavergtų tautų sąskaita. Jos ir dabar iš esmės klesti – daugelis jų dėl to, ką per pastaruosius šimtmečius yra pridariusios“, – per judėjimo „Už tautų laisvę!“ plenarinį posėdį pabrėžė D. Medvedevas.

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Organizacija, laikanti save plačia tarptautine kovotojų su (neo)kolonializmu koalicija, nuo 2024 m. vasario veikia globojama partijos „Vieningoji Rusija“.

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Dėl Vakarų sankcijų „pasaulinės daugumos“ šalyse kenčia „paprasti žmonės“, o kolonializmas visuose „globaliuosiuose Pietuose ir Rytuose“ paliko sunkių padarinių, pridūrė D. Medvedevas.

„Šiandien reikia siekti ne tik tarptautinio buvusių kolonijinių valstybių istorinės atsakomybės pripažinimo, bet ir konkretaus žalos atlyginimo mechanizmų aptarimo“, – sakė partijos „Vieningoji Rusija“ vadovas, paragindamas „visus judėjimo [„Už tautų laisvę!“] dalyvius, mūsų draugus bei svečius“ aktyviau bendradarbiauti su Kremliumi.

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Judėjimas „Už tautų laisvę!“ veikia nuo 2024 m. vasario 16 d. Jis save pristato kaip „kovos su šiuolaikinėmis neokolonializmo praktikomis šalininkų“ sambūrį. Pačių judėjimo atstovų vertinimu, jam priklauso įvairių politinių jėgų atstovai iš daugiau kaip 50 pasaulio šalių. Tačiau judėjimas yra neoficialus ir neturi formalių narystės kriterijų. Jo nuolatiniame komitete daugiausia atstovaujamos Kremliui draugiškos valstybės, tokios kaip Kinija, Šiaurės Korėja, Venesuela, Nikaragva, Baltarusija ir Kuba.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Sankcijos Rusijai

2026 m. rudens duomenimis, Rusijai taikoma apie 36 tūkst. sankcijų – daugiausia pasaulyje. Apie 98 proc. tarptautinių apribojimų Maskvai įvesti po to, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą. Atskirus sankcijų sąrašus taiko Europos Sąjunga, JAV, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija ir kitos Vakarų valstybės. Praėjusį spalį ES patvirtino 22-ąjį sankcijų paketą, skirtą 1 646 organizacijoms ir fiziniams asmenims, daugiausia susijusiems su Rusijos balistinių raketų gamyba.

Nuolatinis sankcijų spaudimas lemia Rusijos ekonomikos technologinį atsilikimą ir laipsnišką jos rezervų sekinimą. Kremliaus pareigūnai, įskaitant patį prezidentą Vladimirą Putiną, tvirtina, kad sankcijos patyrė „visišką fiasko“, ir kartu apibūdina jas kaip esą nusikalstamą Vakarų neokolonializmo apraišką, nukreiptą prieš Rusijos suverenitetą.

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