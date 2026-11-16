„Reuters“: Ukrainoje didėja branduolinės avarijos rizika

Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad be stabilaus elektros tiekimo iš energetikos tinklo Ukrainos atominėms elektrinėms vis sunkiau užtikrinti branduolinio kuro aušinimą ir užkirsti kelią jo išsilydymui.
Tokiu atveju į atmosferą galėtų patekti radioaktyviosios medžiagos, kaip nutiko per 1986 m. Černobylio katastrofą, kuri laikoma didžiausia avarija civilinės branduolinės energetikos istorijoje. Tuomet jodas-131, cezis-134 ir cezis-137 pasklido dalyje Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos teritorijų, taip pat Šiaurės ir Vidurio Europoje.
Raginimą Rusijai nutraukti išpuolius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą paskelbė HERCA (Europos radiacinės saugos institucijų vadovų asociacija), WENRA (Vakarų Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija) ir NORA (Šiaurės šalių radiacinės saugos institucijų vadovai). Kartu šios organizacijos atstovauja 38 valstybėms, įskaitant visas ES šalis, JAV, Jungtinę Karalystę, Kanadą ir Japoniją.
„Kartu reiškiame didelį susirūpinimą dėl didėjančios grėsmės branduolinei saugai, kylančios dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir tebesitęsiančių išpuolių prieš šalies energetikos infrastruktūrą“, – teigiama bendrame reguliavimo institucijų pareiškime.
HERCA ir NORA pirmininkas Peras Strandas pažymėjo, kad pastarosiomis savaitėmis Rusijos atakos tapo pražūtingesnės. Tam įtakos turėjo dronų su galingesnėmis kovinėmis galvutėmis ir tikslesnėmis nutaikymo sistemomis naudojimas.
„Dėl šios naujos rusų taktikos akivaizdu, kad didžiausia branduolinės avarijos rizika kils šią žiemą“, – teigė jis.
Pasak jo, blogiausias scenarijus būtų visos Ukrainos elektros energetikos sistemos veiklos sutrikimas, kuris vienu metu paveiktų devynis šiuo metu veikiančius Ukrainos branduolinius reaktorius.
„Vienu metu sutrikus devynių reaktorių veiklai ir kilus potencialiam radioaktyviųjų medžiagų nuotėkiui, susidarytų itin rimta padėtis“, – nurodė P. Strandas.
Jis pabrėžė, kad tokio scenarijaus galima išvengti, jei priemonių bus imtasi jau dabar ir Rusijai bus daromas spaudimas nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Priešingu atveju Europos šalys turėtų kartu ruoštis galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kad galėtų susidoroti su branduolinės avarijos padariniais.
Ukrainos AE
Lapkričio 8-osios naktį Zaporižios atominė elektrinė liko be išorinio elektros tiekimo. Tuomet Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos bendrovė „Energoatom“ pranešė, kad tai jau 16-asis visiškas elektros tiekimo nutrūkimas (angl. blackout) nuo metų pradžios.
Lapkričio 4 dieną paaiškėjo, kad dėl masinių Rusijos smūgių energetikos infrastruktūrai Ukrainos atominės elektrinės buvo priverstos sumažinti elektros energijos gamybos apimtis.
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