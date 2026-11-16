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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Estija iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį: „Mūsų spaudimas agresoriui nesilpnės“

2026-11-16 17:33 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 17:33
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Estijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį iškvietė laikinąjį Rusijos reikalų patikėtinį, kad išreikštų griežtą pasmerkimą dėl savaitgalį surengto bandymo padegti gynybos pramonės įmonę „Threod Systems“.

Atsisiųsti Jeigu Europa sutiktų imtis neutralaus tarpininko vaidmens Rusijos kare prieš Ukrainą, ji rizikuoja pakliūti į dar vienus Kremliaus spąstus, teigia Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.Estijos užsienio reikalų ministras Margusas (nuotr. EPA-ELTA)
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Estijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį iškvietė laikinąjį Rusijos reikalų patikėtinį, kad išreikštų griežtą pasmerkimą dėl savaitgalį surengto bandymo padegti gynybos pramonės įmonę „Threod Systems“.

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Pasak Estijos vidaus saugumo tarnybos, šis sabotažo aktas buvo rengtas Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU nurodymu.

„(Vladimiras) Putinas nepasiekia savo agresijos karo Ukrainoje tikslų ir dabar vis labiau stengiasi sėti netikrumą tarp Ukrainos sąjungininkų. Rusija įvairiais sabotažo veiksmais siekia kelti baimę, skaldyti mūsų visuomenes ir nukreipti dėmesį nuo paramos Ukrainai“, – pareiškė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.

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„Tačiau Estija yra sudėtingas taikinys tokioms įtakos operacijoms. Turime ilgametę patirtį nustatant ir užkertant kelią Rusijos sabotažui, verslas žino apie riziką, o valdžios institucijos veikia greitai ir ryžtingai. Sabotuotojai, kurie veikė prieš „Threod Systems“, buvo sulaikyti, o grėsmė pašalinta“, – kalbėjo ministras.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Štai ką ruošiasi daryti Estija

„Rusijos priešiški veiksmai taip pat turi savo kainą. Rengiamės nuo gruodžio 1 dienos transporto priemonėms ir pėstiesiems uždaryti visus sienos kirtimo keliais punktus tarp Estijos ir Rusijos. Kartu su sąjungininkais ir partneriais toliau demaskuosime ir užkirsime kelią Rusijos įtakos operacijoms“, – pridūrė jis.

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„Mūsų spaudimas agresoriui taip pat nesilpnės. Vien šiandien Europos Sąjunga į savo sankcijų sąrašą įtraukė 150 asmenų ir subjektų. Toliau dirbsime stiprindami sankcijas, griežtindami vizų režimą ir didindami paramą Ukrainai, ypač artėjant žiemai“, – teigė M. Tsahkna.

Užsienio reikalų ministerijos atstovai taip pat griežtai pasmerkė pastarosiomis savaitėmis Rusijos vykdytas didelio masto dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą. Vien per pastarąją savaitę Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 2 300 dronų.

Pagrindiniai šių išpuolių taikiniai yra civilinė infrastruktūra, įskaitant ypatingos svarbos infrastruktūrą, ligonines, švietimo įstaigas, prekybos centrus, gyvenamuosius namus, sandėlius ir uostus. Vien per pastarąją savaitę žuvo 55 žmonės, o 371 buvo sužeistas.

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