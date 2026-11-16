Trumpas pareiškė nieko nežinantis apie „Starlink“ trikdžius Ukrainoje: „Apie tai negirdėjau“

Apie tai jis kalbėjo pirmadienį, lapkričio 16 dieną, bendraudamas su žurnalistais.
D. Trumpo buvo paklausta, kodėl Ukraina vėl susiduria su „Starlink“ veiklos apribojimais. JAV prezidentas tikino apie tai negirdėjęs.
„Nežinau, ar tai iš tikrųjų tiesa. Apie tai negirdėjau“, – sakė D. Trumpas.
Dideli „Starshield“ veiklos sutrikimai
Neseniai Ukrainos prezidentas pranešė, kad bendrovė „SpaceX“ pokalbio su Ukrainos gynybos ministerija metu pareiškė neįvedusi jokių „Starshield“ veiklos apribojimų ir paaiškino, kad problema yra techninio pobūdžio.
Lapkričio 12 dieną V. Zelenskis pranešė, kad Ukrainos kariuomenė jau kelias dienas fiksuoja didelius „Starshield“ veiklos sutrikimus.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė esanti susirūpinusi dėl „Starshield“ veiklos sutrikimų Ukrainoje ir pažadėjo aptarti šį klausimą su JAV.
105 JAV Atstovų Rūmų nariai, priklausantys abipartinei paramos Ukrainai grupei, paragino Donaldo Trumpo administraciją ir bendrovę „SpaceX“ atkurti Ukrainai visišką prieigą prie „Starshield“ sistemos. Toks reikalavimas pateiktas pasirodžius pranešimams apie naujus apribojimus.
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