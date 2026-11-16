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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pareiškė nieko nežinantis apie „Starlink“ trikdžius Ukrainoje: „Apie tai negirdėjau“

2026-11-16 18:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 18:20
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esą negirdėjęs apie „Starlink“ veiklos Ukrainoje apribojimus.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (23)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esą negirdėjęs apie „Starlink“ veiklos Ukrainoje apribojimus.

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Apie tai jis kalbėjo pirmadienį, lapkričio 16 dieną, bendraudamas su žurnalistais.

D. Trumpo buvo paklausta, kodėl Ukraina vėl susiduria su „Starlink“ veiklos apribojimais. JAV prezidentas tikino apie tai negirdėjęs.

„Nežinau, ar tai iš tikrųjų tiesa. Apie tai negirdėjau“, – sakė D. Trumpas.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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Dideli „Starshield“ veiklos sutrikimai

Neseniai Ukrainos prezidentas pranešė, kad bendrovė „SpaceX“ pokalbio su Ukrainos gynybos ministerija metu pareiškė neįvedusi jokių „Starshield“ veiklos apribojimų ir paaiškino, kad problema yra techninio pobūdžio.

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Lapkričio 12 dieną V. Zelenskis pranešė, kad Ukrainos kariuomenė jau kelias dienas fiksuoja didelius „Starshield“ veiklos sutrikimus.

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Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė esanti susirūpinusi dėl „Starshield“ veiklos sutrikimų Ukrainoje ir pažadėjo aptarti šį klausimą su JAV.

105 JAV Atstovų Rūmų nariai, priklausantys abipartinei paramos Ukrainai grupei, paragino Donaldo Trumpo administraciją ir bendrovę „SpaceX“ atkurti Ukrainai visišką prieigą prie „Starshield“ sistemos. Toks reikalavimas pateiktas pasirodžius pranešimams apie naujus apribojimus.

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