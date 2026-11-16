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Dėl Ukrainos derybų – ministro Budrio atsakas: „Europai reikia vieno balso“

2026-11-16 15:47 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 15:47
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Derybose dėl Ukrainos, Europai reikia vieno balso, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys

Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
GALERIJA (7)

Derybose dėl Ukrainos, Europai reikia vieno balso, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys

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„Europai reikia vieno balso. Negalime kalbėti per 27 mikrofonus. Mums reikia vieno, o tam reikalingas aiškus įgaliojimas, aiškios procedūros, kaip susitarti dėl bendros pozicijos, ir, žinoma, veiksmingas atstovavimas“, – Briuselyje kalbėjo K. Budrys. 

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„Taip pat turime susitarti, kaip elgsimės toliau. Daug procesų nereiškia didelės pažangos. Taip pat turime sutelkti dėmesį į rezultatą. Prieš derėdamiesi dėl bet kokių kitų klausimų, turime susitarti dėl ugnies nutraukimo. Ugnies nutraukimas yra svarbiausias“, – pridūrė jis. 

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Budyrs: Europa turi ir toliau nuosekliai remti Ukrainą

Be to, pasak užsienio reikalų ministro, Europa turi ir toliau nuosekliai remti Ukrainą.

Ukrainai šių derybų metu reikės tvirtų argumentų. Žinoma, stipriausias argumentas – jėga fronto linijoje. Tam turime suteikti viską, ko Ukrainai reikia, ypač prieš ateinant žiemai: energetinį atsparumą, transporto infrastruktūrą, oro gynybą ir karinę pagalbą, kurios labai trūksta. Turime vėl aktyvuoti priemones, kuriomis šiuo metu disponuojame“, – dėstė jis.

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Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Europos Sąjungos (ES) narės negali vetuoti Ukrainos narystės Bendrijoje klausimo.

„Taigi, jokio veto dėl Ukrainos narystės ES, jokio veto dėl NATO buvimo ir jokio veto dėl nieko, ką darome NATO viduje, siekdami stiprinti mūsų kolektyvinę gynybą“, – sakė K. Budrys. 

ES lyderiai penktadienį susitarė, kad būsimose derybose dėl Ukrainos Europai atstovaus Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir ES institucijos.

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Tiesa, ES šalys pirmadienį apkaltino Rusiją mėginant vilkinti derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos, tuo pat metu bombarduojant elektrines ir kitą infrastruktūrą, kad artėjant žiemai dar labiau apsunkintų civilių gyventojų gyvenimą.

Briuselyje vykstančiose derybose ES užsienio reikalų ministrai pareiškė, kad pirmiausia reikėtų pasiekti paliaubas, o tada sudaryti tikrą taikos susitarimą. Jie pabrėžė, kad beveik penkerius metus trunkantį karą pradėjo Rusija, todėl būtent ji turi nusileisti, užuot kėlusi naujus reikalavimus Ukrainai ir jos Vakarų rėmėjams.

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JAV derybininkai Jaredas Kushneris ir Steve‘as Witkoffas ėmėsi tarpininkų vaidmens ir jau kiek daugiau nei metus veda derybas su Rusija ir Ukraina. Per šį laiką nepavyko susitarti dėl ilgalaikių paliaubų, o akivaizdžios pažangos siekiant taikos pasiekta nedaug.

Praėjusią savaitę Dubline vykusiame viršūnių susitikime ES lyderiai susitarė, kad būsimose derybose Europai turėtų atstovauti saugumo patarėjų grupė iš Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Lenkijos, taip pat aukšto rango pagrindinių ES institucijų pareigūnai.

Europiečiai pripažįsta, kad būdami didžiausi Ukrainos rėmėjai jie negali kartu atlikti ir tarpininkų vaidmens. Jų vaidmuo bus sutelktas į saugumo susitarimus, atstatymą ir Ukrainos ateitį. Jie pabrėžė, kad klausimus, susijusius su Ukrainos suverenitetu, gali spręsti tik pati Ukraina.

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