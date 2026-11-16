Anot jų, renginyje dalyvavo pirmasis Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenka, kuris ypač pabrėžė būtinumą bendradarbiauti su „specialiosios karinės operacijos“ (taip Rusijoje vadinamas karas Ukrainoje) dalyviais. „Buvo kalbama, kad visi turi būti pasirengę pergalei, kai iš specialiosios operacijos vienu metu sugrįš karo veiksmo dalyviai“, – pažymėjo vienas iš leidinio pašnekovų.
Planai dėl karo pabaigos ir propagandos skelbiama pergalė
Tuo pačiu metu „Vieningosios Rusijos“ nariams buvo priminta, kad jie ir toliau dirba karo sąlygomis, „ir dabar tai nesikeičia“, leidiniui RBK sakė vienas iš seminare dalyvavusių deputatų. Kitas leidinio pašnekovas pridūrė, kad Kremliaus atstovai reikalavo: kol vyksta kariniai veiksmai, deputatai neturi teisės į poilsį ir gyvenimą savo malonumui. Anksčiau Kremlius pradėjo dirbti prie to, kaip rusams pateikti galimą karo su Ukraina pabaigą kaip „pergalę“, rašė centras „Dosjė“.
Konkrečiai, Prezidento administracija pradėjo kurti propagandines tezes, kuriomis planuojama paaiškinti taikos sutarties pasirašymą, nepaisant didžiulių nuostolių ir reikšmingų rezultatų nebuvimo beveik po penkerių karinių veiksmų metų, rašoma „The Moscow Times“.
Tam valdžia nori pakeisti specialiosios karinės operacijos tikslų traktuotę – akcentą siūloma daryti į Donbaso užgrobimą, kurio Rusija jau ilgą laiką nesėkmingai reikalauja iš Ukrainos. Kaip „denacifikaciją“ siūloma pateikti patį karinių veiksmų faktą ir ukrainiečių kariškių žudymą, o tezę apie Kyjivo užgrobimą – paskelbti niekada neįėjusiu į realius Kremliaus planus.
Paskutinės derybos tarp Rusijos ir Ukrainos tarpininkaujant JAV vyko lapkričio 10–11 dienomis Abu Dabyje. Žiniasklaidos duomenimis, Maskva jose pateikė maksimalistinius reikalavimus, įskaitant NATO grįžimą prie 1997 metų sienų ir Moldovos pertvarkymą į federacinę respubliką. Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis po derybų pareiškė, kad Rusija „sugrąžins kiekvieną savo“ žemės sprindį Ukrainoje. Jis taip pat pabrėžė, kad bus patenkintas tik tuomet, kai „mes laimėsime ir pasirašysime taikos sutartį mūsų sąlygomis“.
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