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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Princas Harry – Ukrainoje: „Jūs laimėsite“

2026-11-16 07:46 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 07:46
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Princas Harry Ukrainoje (nuotr. Superhumans Ukraine) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (6)
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Britų princas Harry (Haris) savaitgalį netikėtai apsilankė Ukrainoje ir susitiko su sužeistais veteranais bei karo traumų srityje besispecializuojančiais medikais.

„Jūs laimėsite šį karą“, – jiems pareiškė Harry.

Ketvirtą kartą nuo 2022-ųjų Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje apsilankęs princas sužeistiems kariams teigė, kad „pasaulis ir toliau palaikys“ Kyjivą, ir išreiškė viltį, jog ilgas karas baigsis.

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Harry šeštadienį ir sekmadienį dalyvavo renginiuose Vakarų Ukrainos mieste Lvive. Jo kelionė saugumo sumetimais buvo laikoma paslaptyje.

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Princas kalbėjo sužeistų karių reabilitacijoje besispecializuojančios miesto klinikos „Superhumans“ surengtoje medikų konferencijoje.

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„Jūs laimėsite šį karą, o tada būsite pasirengę sėkmei“, – klausytojams, tarp kurių buvo ir sveikatos apsaugos ministras Viktoras Liaško, sakė Harry.

Buvęs Jungtinės Karalystės (JK) kariuomenės karininkas ir žaidynių „Invictus Games“ įkūrėjas Harry taip pat susitiko su sportininkais, besitikinčiais atstovauti Ukrainai kitais metais vyksiančiose žaidynėse JK mieste Birmingame.

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Jo kelionė įvyko Rusijai prieš artėjančią žiemą intensyviai apšaudant Ukrainą.

Princas Harry dalyvavo humanitarinėje misijoje

42-ejų princas, dalyvaudamas virtinėje renginių, buvo apsirengęs kasdieniškai: tamsia pūkine striuke su gobtuvu, avėjo rudais batais.

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Vienos mokyklos sporto salėje jis stebėjo regbininkus neįgaliųjų vežimėliuose, kovojančius dėl vietos Ukrainos rinktinėje kitoms princo įkurtoms tarptautinėms sporto varžyboms „Invictus Games“, kurios yra skirtos veteranams ir aktyvios tarnybos kariams.

Ukraina planuoja į kitų metų žaidynes siųsti didžiausią visų laikų savo komandą – 60 dalyvių.

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Rusijos ir Ukrainos karas nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, milijonus privertė palikti namus, o daugybė ukrainiečių liko suluošinti.

Šalyje yra apie 1,4 mln. kovų veteranų ir daugiau nei 10 proc. jų turi negalią.

Sekmadienį princas pavadino veteranus pavyzdžiu visuomenei ir paragino Vakarų paramą Kyjivo kariuomenei išplėsti, kad j gautų ir veteranai.

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„Investavome į juos prieš jiems apsivelkant uniformą; privalome į juos investuoti ir tuomet, kai jie ją nusivelka“, – sakė Harry.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry Jungtinėje Karalystėje

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