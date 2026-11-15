Putino planas nugalėti Ukrainoje sužlugo: frontas atsilaikė, net Trumpo pasiuntinys į tai atkreipė dėmesį

Balandžio–gegužės mėnesiais ji net neteko teritorijų, vasarą fronto linija praktiškai sustingo, o rudenį praradimų procesas atsinaujino. Ukrainos ginkluotosios pajėgos (UGP) vykdomos operacijos „Vivaldi“ metu atstūmė priešą nuo Limano, pašalindamos apsupties grėsmę iš šiaurės nuo „tvirtovių juostos“ su Slovjansko, Kramatorsko, Kostiantynivkos miestais. Per rugsėjo–spalio mėnesius Rusijos armija prarado 108 kv. km daugiau teritorijos nei užėmėm rašoma „The Moscow Times“.
„Aš tai sieju su Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija — šio kritinio gebėjimo [UGP] dar neturėjo 2025 metais“, — leidiniui „The Wall Street Journal“ sakė ISW analitikas George'as Barrosas. Naujų modelių dronų, kurie paprastai atakuoja 30–200 km atstumu už fronto linijos, naudojimas sudavė triuškinantį smūgį Rusijos kariuomenės tiekimo keliams.
Ši kampanija iš sąlyčio linijoje esančių padalinių atėmė šaudmenis, kurą ir kitą tiekimą, apsunkino pastiprinimo perdislokavimą, leido sunaikinti daugybę sandėlių, vadaviečių, oro gynybos bei radioelektroninės kovos priemonių. Praėjusiais metais Rusija beveik netrukdoma gabeno krovinius keliais okupuotoje Ukrainos dalyje iki 30 km atstumu nuo fronto linijos.
„150 tūkstančių žmonių rizikuoja likti be tiekimo“, – dar gegužę panikavo „Z“ karo korespondentai, pranešdami apie tiekimo sistemos pajėgoms suirimą. G. Barrosas patvirtina: „Rusijos logistika sutrikdyta — ji taip ir neatsigavo po to.“
Ukrainos smūgiai ir naujausia technika sužlugdė apsupties planą
Rusijos generalinio štabo planą šiems metams sudarė „tvirtovių juostos“ apsuptis. Pajėgos turėjo paimti jas į mirtiną apkabinimą, judėdamos iš šiaurės nuo Limano, o iš pietų – nuo Pokrovsko. Tačiau Pokrovsko ir šiauriau esančios Kostiantynivkos rajone puolimas buvo sustabdytas, o Limano rajone Rusijos daliniai rudenį buvo nublokšti atgal.
Rugsėjo kontrpuolime prie Limano buvo panaudoti tankai ir kita sunkioji technika, kas praktiškai nebuvo matoma jau kelerius metus dėl to, kad dangų užplūdę dronai dabar nepaliaujamai kontroliuoja tai, kas vyksta ant žemės. UGP veiksmai rengiant puolamąją operaciją – logistikos sprogdinimas, Rusijos pozicijų stebėjimas ir smūgiai dronų operatoriams pagrindinių atakų pradžios momentu – „parodė, kad, sukūrus būtinas sąlygas, galima atkurti sunkiosios technikos judėjimą mūšio lauke“, paaiškino G. Barrosas.
Be to, rugsėjį UGP 3-iasis armijos korpusas pirmą kartą panaudojo du kovinius antžeminius robotizuotus kompleksus. Lapkričio pradžioje buvo naudojami jau 28 koviniai robotai.
Brigados generolas Andrijus Bileckis, UGP 3-iojo armijos korpuso vadas, pareiškė, kad iki spalio vidurio Ukrainos pajėgos atkovojo 277 kv. km ir 16 gyvenviečių Limano rajone. Rusijos nuostoliai, jo teigimu, siekė apie 8 tūkst. žmonių.
Galutinio Donbaso užėmimo terminus Maskva nukėlė mažiausiai 16 kartų. Vėlų 2025-ųjų rugpjūtį armijos vadovybė žadėjo V. Putinui, kad Ukrainos frontas sugrius iki spalio–lapkričio, o Donecko sritis bus pagaliau visiškai užimta iki ketvirtųjų karo metų vidurio. 2026-ųjų pavasarį terminai pasislinko į jau šių metų rudenį. Vasarą kariškiai planavo visiškai perimti Donbaso kontrolę iki metų pabaigos.
Apie tai, kad V. Putinas dar prieš metus jiems žadėjo užimti visą Donbasą „artimiausiais mėnesiais“, jam rugsėjį pareiškė net Donaldo Trumpo specialieji pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris susitikime Maskvoje.
„Su visa derama pagarba – tą patį mums sakėte prieš metus, – cituojamas J. Kushnerio komentaras V. Putinui rugsėjo 17-osios „The New York Times“ publikacijoje – Kokia tikimybė, kad po metų vėl čia sugrįšime, o jūs mums vėl sakysite tą patį? Galbūt neverta švaistyti dar vienerių metų?“
Dabar, kaip rugsėjo pradžioje pranešė „Bloomberg“, naujas terminas nustatytas 2027 metų vasario pabaigai.
Po to, kai apsupties planas buvo sužlugdytas, Rusija dabar imasi paskutinio bandymo šiais metais pralaužti Ukrainos gynybą, mesdama dar daugiau pėstininkų ir dronų operatorių į Dobropolią – miestą į pietvakarius nuo Kramatorsko, esantį maždaug tarp Pokrovsko ir Kostiantynivkos. Skaičiumi Rusijos pajėgos šiame rajone viršija Ukrainos pajėgas maždaug šešis kartus, tačiau „kiekvienas bandymas pasistūmėti į priekį priešininkui labai brangiai kainuoja“, leidiniui WSJ sakė Ukrainos nacionalinės gvardijos 1-ojo korpuso „Azov“ papulkininkis Kyrylo Dubrovskis.
Spalio mėnesį Rusijos nuostoliai padidėjo, „dauguma šturmo grupių sunaikinama dar priartėjimo prie mūsų pozicijų etape“, sakė jis.
Nors Rusijos kareiviai pradėjo skverbtis į Dobropolią, iki miesto kontrolės nustatymo jiems dar toli, teigia Vienos karo ekspertas Franzas-Stefanas Gady, kuris dažnai ir pats lankosi Ukrainoje. Galbūt per žiemą jie galės užimti atskirus rajonus, pripažįsta jis:
„Tačiau operatyvinis planas, kuriuo remiasi šis puolimas, žlugo. Lieka tik lėti ir kruvini fronto mūšiai dėl kiekvieno miesto.“
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