Prieš taikos derybas Abu Dabyje – Kremliaus pareiškimas

Pareiškimas pasirodė po to, kai Prancūzija paskelbė, jog Europa taip pat pasiųs savo atstovus.
„Tai, kas turi įvykti Abu Dabyje, yra trišalės derybos tarp Rusijos ir Ukrainos, tarpininkaujant JAV“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Kalbant apie europiečius, egzistuoja atskiri ryšių kanalai tarp ukrainiečių ir europiečių, taip pat tarp amerikiečių ir europiečių“, – pridūrė jis.
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