Partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI) lyderis J. L. Mélenchonas šeštadienį savo kalboje pareiškė, kad Ukrainos konflikto negalima išspręsti teritorinėmis nuolaidomis neatsiklausus žmonių, kuriuos tai tiesiogiai liečia.
Tačiau užsienio reikalų ministras Jeanas Noëlis Barrot pareiškė, kad savo komentarais apie taikos susitarimą Ukrainoje J. L. Mélenchonas „tiesiog tapo Kremliaus atstovu“.
Ir kad tai, jo nuomone, „galutinai diskvalifikuoja jį iš pareigų, kurių jis siekia“, – sakė ministras transliuotojui „RTL/Public Sénat“.
Viešosios nuomonės apklausos rodo, kad J. L. Mélenchonas turi galimybių patekti į kitais metais vyksiančių prezidento rinkimų antrąjį turą.
Šeštadienį rinkimų kampanijos kalboje jis iškėlė Donbaso – didelės rytų Ukrainos teritorijos, kurią Rusija laiko sava ir kurios didelę dalį jau yra užėmusi, – klausimą.
„Negalime sutikti, kad būtų svarstoma galimybė sudaryti taiką Ukrainoje darant teritorines nuolaidas ir nepaklausiant gyventojų, kuriuos tai liečia, ar jie sutinka būti vienoje ar kitoje sienos pusėje“, – savo šalininkams sakė J. L. Mélenchonas.
„Patys žmonės turi nuspręsti, ko nori“, – pridūrė jis.
Sekmadienį socialiniame tinkle „X“ J. L. Mélenchonas atmetė J. N. Barrot kritiką.
Pasak jo, ministras mėgina jam priskirti savo paties politiką, kuria ketinama atsisakyti Donbaso. Jis priminė 2025 m. gruodį pateiktą pasiūlymą dėl „teritorinių mainų“.
„Vargšas Barrot ir vėl praleido progą patylėti“, – pridūrė jis.
Tačiau Raphaëlis Glucksmannas, pagrindinis J. L. Mélenchono varžovas kairiųjų stovykloje, taip pat apkaltino jį skleidžiant Rusijos prezidento Vladimiro Putino propagandą.
Kalbėdamas apie siūlymą surengti referendumą Donbase, R. Glucksmannas transliuotojui BFMTV sakė, kad J. L. Mélenchonas „kartoja... Kremliaus jau daugelį metų platinamus argumentus“.
Jis pridūrė, kad Rusija išstūmė Ukrainos gyventojus iš tų Donbaso teritorijų, kurias jau kontroliuoja.
Ukraina iki šiol per taikos derybas atsisakė daryti bet kokias teritorines nuolaidas.
Šis ginčas kilo likus porai dienų iki Abu Dabyje numatytų JAV tarpininkaujamų Maskvos ir Kyjivo derybų, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
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