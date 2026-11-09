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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paryžiuje prasideda G7 susitikimas: dėmesio centre – Ukraina, bus renkamos lėšos Černobylio kupolui

2026-11-09 07:48 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 07:48
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Pirmadienį Paryžiuje prasideda dvi dienas truksiantis Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Tikimasi, kad Europos valstybės ragins Jungtines Amerikos Valstijas siekti teisingo Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo ir susilaikyti nuo tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną.

Rusijos dronas smogė į Černobylio atominę elektrinę: smarkiai apgadintas nuo radiacijos saugantis kupolas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Pirmadienį Paryžiuje prasideda dvi dienas truksiantis Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Tikimasi, kad Europos valstybės ragins Jungtines Amerikos Valstijas siekti teisingo Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo ir susilaikyti nuo tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną.

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Didžiųjų pramoninių valstybių – Jungtinės Karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir JAV – ministrai susitiks spręsti iš esmės tų pačių problemų, kurias aptarė per ankstesnį tokį susitikimą kovą.

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Rusijos karas prieš Ukrainą, prasidėjęs 2022 m. vasarį surengus plataus masto invaziją į šalį kaimynę, artėja prie penktųjų metinių. Vašingtonas neatmeta naujų smūgių Iranui net ir po prezidento Donaldo Trumpo respublikonų pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Visų akys nukreiptos į JAV valstybės sekretorių Marco Rubio, dalyvausiantį abi susitikimo dienas, kitaip nei kovą vykusiame susitikime, kuriame jis dalyvavo tik vieną dieną.

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Šis G7 ministrų susitikimas – vienas paskutinių Prancūzijos pirmininkavimo G7 renginių. Per šį pirmininkavimą prezidentas Emmanuelis Macronas per aukščiausiojo lygio susitikimą vasarą Eviano kurorte prie ežero priėmė D. Trumpą.  

Iš pradžių ministrų susitikimą buvo numatyta surengti pietiniame uostamiestyje Marselyje. Tačiau paskutinę akimirką renginys perkeltas į Paryžių, o pakeitimas paaiškintas tik tvarkaraščio priežastimis.

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Tai bus pirmoji M. Rubio, JAV žiniasklaidos laikomo galimu D. Trumpo įpėdiniu, užsienio kelionė po kadencijos vidurio rinkimų. 2027 m. G7 pirmininkavimą iš Prancūzijos perims Jungtinės Valstijos.

Europiečiai dalyvaus

Susitikimas sutampa su antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje numatytomis JAV tarpininkaujamomis Maskvos ir Kyjivo derybomis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Europa nerimauja, kad Kyjivas nebūtų priverstas sutikti su jam nepalankiomis sąlygomis.

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Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noëlis Barrot RTL radijui sakė, kad šį kartą europiečiai dalyvaus, Prancūzija taip pat prisidės prie derybų Abu Dabyje.

D. Trumpas sustiprino nuogąstavimus dėl Vašingtono palankumo Kremliui, pareiškęs, kad su Rusija gali būti sudarytas „labai didelis“ susitarimas, apimsiantis ne tik karą Ukrainoje, bet ir visą Europą.

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Lėšos Černobylio kupolui

Vykstant G7 susitikimui, Prancūzijos finansų ministerija taip pat surengs paramos konferenciją, per kurią bus renkamos lėšos kupolo, saugančio 1986 m. Černobylio atominėje elektrinėje sprogusį reaktorių, remontui. Kupolas buvo apgadintas pernai per Rusijos smūgį.

Prancūzijos finansų ministerija pranešė, kad tam reikia apie 500 mln. eurų, tačiau kol kas surinkta tik kiek daugiau nei pusė šios sumos. Likusias lėšas tikimasi surinkti iki 2027 m. pavasario.

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