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Dėl sprendimo įleisti Rusiją į ledo ritulio čempionatą iš turnyro pašalinta Norvegija

2026-11-08 18:54 / šaltinis: BNS
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2026-11-08 18:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Norvegija buvo pašalinta iš pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato po to, kai Sporto arbitražo teismas priėmė sprendimą grąžinti Rusiją į varžybas, sekmadienį pranešė Norvegijos ledo ritulio federacija (NIHF).

Norvegijos vėliava (nuotr. Fotodiena.lt)

Norvegija buvo pašalinta iš pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato po to, kai Sporto arbitražo teismas priėmė sprendimą grąžinti Rusiją į varžybas, sekmadienį pranešė Norvegijos ledo ritulio federacija (NIHF).

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„Naujajame pasaulio jaunimo čempionato Kanadoje, kuris prasidės gruodžio 26 d., formate Rusija įtraukta kaip dešimtoji šalis. Tai reiškia, kad Norvegija, kaip žemiausią reitingą turinti komanda, perkelta į 1A divizioną“, – teigiama NIHF pranešime.

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Sporto arbitražo teismas spalio 30 d. nusprendė, kad Rusija turi būti priimta į pasaulio čempionatą, patenkinus Rusijos ledo ritulio federacijos apeliacinį skundą.

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Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) pareiškė nepritarianti šiam sprendimui, nes Rusijai buvo uždrausta dalyvauti varžybose nuo 2022 m. vasario mėnesio invazijos į Ukrainą.

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Keletas šalių pareiškė, kad atsisakys žaisti prieš Rusiją, o Kanados ministras pirmininkas Markas Carney sakė, kad Rusijos žaidėjams nebus išduodamos vizos į turnyrą.

NIHF generalinis sekretorius Petteris Salstenas pareiškime teigė, kad Norvegijos iškritimas iš turnyro „aiškiai iliustruoja praktinius iššūkius ir tiesiogines pasekmes visoms susijusioms šalims, kai šalis turi būti nedelsiant grąžinta į varžybas“.

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„Mes jau aiškiai išdėstėme savo poziciją dėl Rusijos dalyvavimo: mūsų nuomone, jai neturėtų būti leidžiama dalyvauti tarptautinėse varžybose, kol tęsiasi karas Ukrainoje.“

Sekmadienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha griežtai pasmerkė šį sprendimą.

„Tarptautinių sporto biurokratų, priėmusių sprendimus leisti rusams grįžti į tarptautines varžybas, rankos suteptos krauju – jie tampa Rusijos karo nusikaltimų ir jų nuslėpimo bendrininkais“, – rašė A. Sybiha socialiniame tinkle „X“.

„Ledas neturi tapti platforma, kuria Rusija galėtų atkurti santykius su civilizuotu pasauliu. Sportas niekada neturi būti pasitelkiamas agresoriaus veiksmams pateisinti. Rusija turi likti nuošalyje tol, kol tęsiasi jos barbariškas karas prieš Ukrainą.“

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