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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos regionuose – masinių atleidimų banga, prakalbo apie priežastis: „Visa tai daro įtaką...“

2026-11-07 15:31 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-07 15:31
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Dar kelis Rusijos regionus pasiekė biudžetinio sektoriaus darbuotojų atleidimų banga, skelbia „Moscow Times“.

Maskva (Elta nuotr.) (nuotr. EPA-ELTA)
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Dar kelis Rusijos regionus pasiekė biudžetinio sektoriaus darbuotojų atleidimų banga, skelbia „Moscow Times“.

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Atleidimai palietė Penzos, Archangelsko, Tiumenės sritis, Primorės kraštą, Kareliją.

Rusijos regionuose – atleidimai

Netoli Archangelsko uždaromi Rembuevo vaikų namai – sprendimas, nepaisant vietos gyventojų protestų, jau priimtas, o atleidžiami bus 28 darbuotojai.

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„Pakeisti įstaigos paskirtį neįmanoma dėl teritorijos atokumo ir finansinės naštos“, – cituojamas Archangelsko srities vicepremjeras Igoris Skubenko.

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Taip pat regione bus uždaryti Rakulo-Kogšengskio ir Nizovskio vaikų namai.

Penzos srities Zarečnijaus mieste trim atatais mažinamas trenerių skaičius olimpinio rezervo sporto mokykloje. Taip pat bus uždarytas salės šokių skyrius ir jojimo sporto klubas.

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Tai susiję su biudžeto lėšų trūkumu ir būtinybe taupyti, paaiškino savivaldybės įstaigos „Miesto plėtros ir projektinės veiklos valdymas“ direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Malyševas.

„Sankcijos, specialioji karinė operacija, bendra ekonominė situacija – visa tai daro įtaką… Tai realybė, su kuria reikia susitaikyti“, – cituojamas jis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Tiumenės srityje iki metų pabaigos bus atleisti 660 biudžetinių darbuotojų, pranešė regioninis Darbo departamentas.

Institucija negalėjo patikslinti, iš kokių konkrečiai organizacijų bus atleidžiami darbuotojai, ir pareiškė, kad situaciją kontroliuoja prokuratūra ir darbo inspekcija.

Spassk-Dalne, Primorsko srities pietuose, atleidžiami mokyklų ir vaikų darželių pedagogai, pasakojo aktyvistas Maksimas Čichunovas. Pasak vietos gyventojų, atleidžiami logopedai, muzikos ir fizinio lavinimo mokytojai, auklėtojai ir kiti specialistai. Miesto administracija pareiškė, kad vykdoma švietimo srities „optimizacija“, susijusi su auklėtinių ir mokinių skaičiaus mažėjimu, be kurios neįmanoma „įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams“.

Taip pat paaiškėjo, kad Karelijos Pudožo ligoninėje mažinamas sanitarų skaičius. Pasak vietos deputatės Galinos Ščerbakovos, atleidžiama 16 žmonių. Valdžia pareiškė, kad kalbama apie „dalinį atskirų etatų mažinimą“ ir kad tai būtina „efektyviam biudžeto lėšų panaudojimui“.

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Kada Lietuva rupes?
Kada Lietuva rupes?
2026-11-07 15:53
Koks zurnalistu reikalas ka ten veikia Ruskynas? Tegul paraso, kas Lietuvai aktualu. Kiekviena savaite vis pranesa, apie masinius darbuotoju atleidimus, uzsidarancias Lietuvos imones. Tai parasykite kiek kitais metais padauges atleidimu del valdzios abejingumo, kuri tik mokescius moka kelti ir ekonomika i dugna stumti.
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