Rusijos regionuose – masinių atleidimų banga, prakalbo apie priežastis: „Visa tai daro įtaką...“

Atleidimai palietė Penzos, Archangelsko, Tiumenės sritis, Primorės kraštą, Kareliją.
Rusijos regionuose – atleidimai
Netoli Archangelsko uždaromi Rembuevo vaikų namai – sprendimas, nepaisant vietos gyventojų protestų, jau priimtas, o atleidžiami bus 28 darbuotojai.
„Pakeisti įstaigos paskirtį neįmanoma dėl teritorijos atokumo ir finansinės naštos“, – cituojamas Archangelsko srities vicepremjeras Igoris Skubenko.
Taip pat regione bus uždaryti Rakulo-Kogšengskio ir Nizovskio vaikų namai.
Penzos srities Zarečnijaus mieste trim atatais mažinamas trenerių skaičius olimpinio rezervo sporto mokykloje. Taip pat bus uždarytas salės šokių skyrius ir jojimo sporto klubas.
Tai susiję su biudžeto lėšų trūkumu ir būtinybe taupyti, paaiškino savivaldybės įstaigos „Miesto plėtros ir projektinės veiklos valdymas“ direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Malyševas.
„Sankcijos, specialioji karinė operacija, bendra ekonominė situacija – visa tai daro įtaką… Tai realybė, su kuria reikia susitaikyti“, – cituojamas jis.
Tiumenės srityje iki metų pabaigos bus atleisti 660 biudžetinių darbuotojų, pranešė regioninis Darbo departamentas.
Institucija negalėjo patikslinti, iš kokių konkrečiai organizacijų bus atleidžiami darbuotojai, ir pareiškė, kad situaciją kontroliuoja prokuratūra ir darbo inspekcija.
Spassk-Dalne, Primorsko srities pietuose, atleidžiami mokyklų ir vaikų darželių pedagogai, pasakojo aktyvistas Maksimas Čichunovas. Pasak vietos gyventojų, atleidžiami logopedai, muzikos ir fizinio lavinimo mokytojai, auklėtojai ir kiti specialistai. Miesto administracija pareiškė, kad vykdoma švietimo srities „optimizacija“, susijusi su auklėtinių ir mokinių skaičiaus mažėjimu, be kurios neįmanoma „įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams“.
Taip pat paaiškėjo, kad Karelijos Pudožo ligoninėje mažinamas sanitarų skaičius. Pasak vietos deputatės Galinos Ščerbakovos, atleidžiama 16 žmonių. Valdžia pareiškė, kad kalbama apie „dalinį atskirų etatų mažinimą“ ir kad tai būtina „efektyviam biudžeto lėšų panaudojimui“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.