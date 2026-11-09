„Įgaus kitokius kontūrus“: iš Trumpo – neraminanti žinia dėl Ukrainos teritorijos po karo

„Aplink šį karą pilna melo“: Trumpas abejoja Ukrainos pareiškimais
JAV prezidentas Donaldas Trumpas interviu „CBS News“ pakomentavo neseniai įvykusį „Starlink“ greičio apribojimą Ukrainoje, pareikšdamas, kad nežino, kas tai padarė, tačiau kartu išreiškė abejones, ar šis incidentas iš tiesų įvyko.
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Rubio: padaryta pažanga dėl saugumo infrastruktūros pasibaigus karui Ukrainoje
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sekmadienį pareiškė, kad pasiekta tam tikros pažangos svarstant, kaip galėtų atrodyti Ukrainos ir Europos „saugumo infrastruktūra“ pasibaigus karui su Rusija, ir pridūrė, jog šią savaitę vyksiančiose derybose gali būti pasiekta tolesnės pažangos.
Šie M. Rubio komentarai nuskambėjo prieš jam išvykstant į Paryžių, kur vyks Didžiojo septyneto (G7) užsienio reikalų ministrų derybos. Be to, antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje numatytos JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos.
Saugumo garantijų būtinybės klausimas ne kartą buvo keliamas derybose dėl karo, prasidėjusio po to, kai 2022 m. Rusija įsiveržė į Ukrainą, užbaigimo, žurnalistams sakė M. Rubio.
Pasak jo, vienas iš svarbiausių klausimų skamba taip: „Kaip atrodys Ukrainos ir, platesne prasme, viso Europos žemyno saugumo infrastruktūra po karo?“
„Manau, kad būtent apie tai ir užsimena prezidentas – kad pasiekta tam tikros pažangos svarstant, kaip ši saugumo architektūra galėtų atrodyti pasibaigus konfliktui“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį prognozavo, kad su Maskva bus sudarytas „labai didelis“ susitarimas, apimantis ne tik Ukrainą, bet ir „visą Europą“. Tokios jo pastabos veikiausiai dar labiau pakurstys nuogąstavimus dėl galimo Vašingtono suartėjimo su Kremliumi.
M. Rubio sekmadienį nurodė, kad „kol kas niekas nėra galutinai sutarta ir galbūt Abu Dabyje pavyks pasiekti tam tikros pažangos“.
Manoma, kad Jungtinėms Valstijoms Abu Dabyje atstovaus JAV pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris, kuris taip pat yra D. Trumpo žentas.
Trumpas prakalbo apie susitikimą su Putinu: „Keliausiu...“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę greičiausiai susitiks su Rusijos ir Kinijos lyderiais aptarti karo Irane užbaigimo.
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„Įgaus kitokius kontūrus“: iš Trumpo – neraminanti žinia dėl Ukrainos teritorijos po karo
JAV prezidentas Donaldas Trumpas interviu „CBS News“ komentuodamas būsimą taikos susitarimą dėl karo Ukrainoje pabaigos, užsiminė, kad pasirašius šį susitarimą Ukrainos sienos gali pasikeisti.
Į klausimą, ar jis tikisi, kad „viskas baigsis laisvos ir nepriklausomos Ukrainos išsaugojimu“, D. Trumpas atsakė, kad taikos susitarimas bus sudarytas jau netrukus.
„Manau, kad susitarimas bus pasiektas, ir tikiu, kad taip ir atsitiks. Galiausiai Ukraina įgaus šiek tiek kitokius kontūrus“, – pareiškė jis.
Paklaustas, kas yra pagrindinė kliūtis kelyje į taiką, D. Trumpas teigė, kad tai neapykanta tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino, tuo pačiu vėl pakartodamas, kad „jei jis būtų prezidentas, šis karas niekada nebūtų prasidėjęs“.
Taip pat D. Trumpas išvengė atsakymo į klausimą, kuo JAV lyderis labiau pasitiki – V. Zelenskiu ar V. Putinu, teigdamas, kad su abiem palaiko „gerus santykius“.
„Viską pamatysite. Mūsų laukia labai svarbus susitikimas. Tikiu, kad šis karas baigsis – ir baigsis netrukus“, – sakė jis.
Trumpo taip pat paklausė, ar jis nemano, kad V. Putinas jį apgaudinėja, į ką jis atsakė neigiamai. Jis taip pat pateisino susitarimo dėl dyzelinio kuro sudarymą.
„Niekas nebuvo griežtesnis Rusijos atžvilgiu nei aš... Pažiūrėkite, ką aš su jais padariau prekybos srityje, kokias sankcijas įvedžiau ir visa kita... Aš nepanaikinau sankcijų dėl dyzelinio kuro. Aš leidau Rusijai tiekti ne mums, o visam pasauliui tūkstančius ir tūkstančius barelių naftos ir dyzelinio kuro, kurių pasauliui reikėjo“, – pareiškė jis.