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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atskleidė, ko siekia rusai smūgiais tiltams: yra klastingas planas

2026-11-09 23:26 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-09 23:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusija atakuoja Ukrainos tiltus ir energetikos tinklus, siekdama atskirti šalį abipus Dniepro upės ir kuo labiau apsunkinti žmonių gyvenimą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Volodymyras Zelenskis (EPA/OLIVIER MATTHYS) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (20)

Rusija atakuoja Ukrainos tiltus ir energetikos tinklus, siekdama atskirti šalį abipus Dniepro upės ir kuo labiau apsunkinti žmonių gyvenimą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

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Jis pirmadienio vakarą pranešė, kad dalyvavo susitikime su prie fronto esančių regionų atstovais, kurio metu buvo aptariamos Rusijos smūgių pasekmės.

„Mes išsamiai aptarėme iššūkius, susijusius su Rusijos operacija prieš mūsų tiltus ir energetikos tinklus. Rusija bando padalyti Ukrainą pagal Dniepro upę ir kuo labiau apsunkinti žmonių gyvenimą, mūsų miestų ir kaimų gyvenimą“, – sako jis.

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Kartu V. Zelenskis pridūrė, kad Rusija patiria rekordinio dydžio nuostolius fronte.

„Mes visiškai teisingai atsakome Rusijai smūgiais į jos karą ir įrodome, kad karą reikia užbaigti“, – komentuoja jis.

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V. Zelenskis taip pat pranešė, kad Ukrainos derybų delegacija jau yra Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur jau antradienį, lapkričio 10 d., prasidės derybos.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Budanovas: viena iš pagrindinių derybų Abu Dabyje temų bus humanitariniai klausimai

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kyrylo Budanovas socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad išvyko į Abu Dabį, kur kartu su Ukrainos delegacija dalyvaus derybose.

„Vykstu į Abu Dabį kartu su Ukrainos delegacija dalyvauti derybose. Svarbu, kad diplomatinis procesas tęstųsi. Ukraina labiau nei kas nors kitas nori, kad šis siaubingas karas kuo greičiau baigtųsi. Labai tikiuosi konstruktyvaus dialogo“, – rašė K. Budanovas.

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Jis pažymėjo, kad per derybas daug dėmesio turėtų būti skiriama humanitariniams klausimams. Pasak jo, būtina aktyviau vykdyti apsikeitimą karo belaisviais.

„Tikiuosi, kad dialogas Jungtiniuose Arabų Emyratuose duos praktinių rezultatų ir mums pavyks susitarti dėl tolesnių žingsnių, kad mūsų žmonės galėtų grįžti namo“, – rašė K. Budanovas.

Jis padėkojo Jungtiniams Arabų Emyratams už pagalbą organizuojant derybas.

„Ypač dėkoju JAV, konkrečiai Jaredui Kushneriui ir Steve'ui Witkoffui, už jų asmenines pastangas derybų procese“, – pridūrė K. Budanovas.

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Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 10–11 d. Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Abu Dabyje JAV tarpininkaujant vyks Ukrainos ir Rusijos pareigūnų darbo lygmens derybos.

Artėjant trišaliam susitikimui Abu Dabyje prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su JAV prezidento specialiaisiais pasiuntiniais S. Witkoffu ir J. Kushneriu.

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