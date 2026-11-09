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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Uždaruose pokalbiuose – švelnėjančios ir Rusijos, ir Ukrainos pozicijos dėl žemių

2026-11-09 22:17 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-09 22:17
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Tiek Rusija, tiek Ukraina uždaruose pokalbiuose pradėjo rodyti tam tikrą lankstumą teritorijų klausimų, skelbia „Reuters“.

Niūri prognozė po derybų: reikia ruoštis ilgam karui, Kremlius tiesiog tempia laiką (nuotr. kremlin.ru, facebook.com/zelenskyy.official) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (20)

Tiek Rusija, tiek Ukraina uždaruose pokalbiuose pradėjo rodyti tam tikrą lankstumą teritorijų klausimų, skelbia „Reuters“.

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Lapkričio 10–11 d. Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Abu Dabyje JAV tarpininkaujant vyks Ukrainos ir Rusijos pareigūnų darbo lygmens derybos.

Vienas JAV pareigūnas sako, kad pagrindinė diskusijų tema bus saugumo garantijos Ukrainai, įskaitant galimybę Kyjivui taikyti NATO 5 straipsnio tipo gynybą.

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Tiek Ukraina, tiek Rusija laikosi tvirtos pozicijos teritorijų klausimu. Ukraina nori, kad Rusija būtų atstumta iki pirminių abiejų šalių sienų, o Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas siekia gauti visą Donbaso regioną.

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Tačiau, anot pareigūno, abi pusės uždaruose pokalbiuose rodo tam tikrą kompromiso galimybę. Bet koks susitarimas dėl teritorijos greičiausiai bus pasiektas derybų pabaigoje, kai bus susitarta dėl kitų klausimų.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

JAV ragina Ukrainą ir Rusiją nutraukti tarpusavio smūgius ir susilaikyti nuo atsakomųjų atakų

JAV nuolatinio atstovo prie JT pavaduotojas Danas Negrea pirmadienį, lapkričio 9 d., vykusiame JT Saugumo Tarybos posėdyje paragino Ukrainą ir Rusiją po penkias dienas trukusių humanitarinių paliaubų Oleškuose neatnaujinti tarpusavio smūgių ir atsakomųjų atakų.

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D. Negrea priminė, kad JAV pirmosios ponios Melanios Trump pastangomis beveik 800 Oleškų gyventojų galėjo saugiai išvykti iš miesto. Tuo metu JAV finansuojamos humanitarinės organizacijos, įskaitant Pasaulio maisto programą, pristatė būtiniausią pagalbą.

Jis pabrėžė, kad Rusija ir Ukraina visiškai laikėsi penkias dienas galiojusių paliaubų, todėl buvo galima užtikrinti humanitarinės pagalbos patekimą ir surengti evakuaciją. D. Negrea išreiškė viltį, kad šis įvykis taps pavyzdžiu, kaip apsaugoti civilius gyventojus, atsidūrusius tiesioginiame karo veiksmų pavojuje.

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„Oleškai įrodo, kad žmoniškumą galime iškelti aukščiau už karą“, – M. Trump žodžius citavo jis.

Kartu JAV diplomatas paragino abi šalis neleisti sugrįžti „užburtam atakų, atsakomųjų veiksmų ir žūčių ratui“.

D. Negrea pareiškė užuojautą per pastarąsias atakas Komyšuvachoje, humanitarinės pagalbos dalijimo punkte Zaporižioje ir Charkivo ligoninėje žuvusių žmonių artimiesiems.

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„Galime ir privalome labiau stengtis apsaugoti civilius gyventojus. Smūgiai gyvenamosioms vietovėms turi liautis“, – sakė jis.

Diplomatas taip pat paragino abi šalis liautis atakuoti grūdus gabenančius laivus, maisto tiekimo grandines, energetikos infrastruktūrą ir humanitarinės pagalbos dalijimo punktus.

D. Negrea pridūrė, kad JAV laukia trišalių derybų Abu Dabyje ir tikisi, jog jų dalyviai pasinaudos ankstesniuose susitikimuose Kyjive ir Sankt Peterburge neva pasiekta pažanga, kad būtų sudarytas visapusiškas ir ilgalaikis taikos susitarimas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, pirmadienį, lapkričio 9 d., įvyko neeilinis JT Saugumo Tarybos posėdis aptarti padėties Ukrainoje po Rusijos atakų prieš civilius gyventojus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą.

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