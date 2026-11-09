Vėžiu sergantis Bidenas prabilo apie savo būklę

83 metų demokratas taip pat pareiškė, kad 80-mečio D. Trumpo daugelį metų skleidžiamas melas apie pralaimėjimą jam 2020 m. rinkimuose ir sausio 6-osios išpuolį prieš Kongreso rūmus turėtų „lydėti jį iki pat kapo“.
Griežta J. Bideno kritika pateikiama pirmojoje memuarų „Promise Me, America“ („Pažadėk man, Amerika“) ištraukoje, kurią pirmadienį paskelbė žurnalas „The Atlantic“. Visą 46-ojo JAV prezidento knygą numatoma išleisti lapkričio 17 d.
Bidenas prabilo apie savo būklę
J. Bidenas sakė, kad nors gydytojai jo organizmo reakciją į vėžio gydymą vertina palankiai, dėl sveikatos jo knygos pristatymo renginiai bus ribojami. Jis pranešė, kad negalės turėti tiek daug rengių, kiek būtų norėjęs.
Įraše socialinėse medijose J. Bidenas nurodė, kad „vienos dienos yra geresnės nei kitos“. Liga jo nesustabdė, tačiau privertė sulėtėti.
„Donaldas Trumpas vadovavo sukilimui“, – apie D. Trumpo šalininkų išpuolį rašė J. Bidenas. Tuo metu JAV Kongresas rinkosi oficialiai patvirtinti 2020 m. rinkimų, kuriuos laimėjo demokratas, rezultatų.
„Jo tikslas buvo išsaugoti valdžią po to, kai Amerikos žmonės nubalsavo už tai, kad jis būtų pašalintas iš pareigų“, – teigė buvęs JAV prezidentas.
„Riaušių dalyviai nebuvo „taikūs protestuotojai“, – rašė jis. – Jie atėjo ginkluoti, kad sutrukdytų oficialiai patvirtinti teisėtus rinkimų rezultatus.“
J. Bidenas kritikavo D. Trumpą dėl malonės, kurią pastarasis vėliau suteikė daugiau kaip 1,5 tūkst. šių įvykių dalyvių.
„Iki šiol Trumpas ir jo šalininkai toliau demonstruoja esą teisėsaugos rėmėjai, – rašė J. Bidenas. – Mano nuomonė tokia: negalima ignoruoti atvejų, kai policijos pareigūnai mušami, badomi, purškiami cheminėmis medžiagomis ir žiauriai puolami, ir kartu vadinti save teisėsaugos draugu. Tai, ką Trumpas padarė 2021 m. sausio 6 d., niekada neturi būti pamiršta. Tai turėtų lydėti jį iki pat grabo lentos.“
J. Bidenas taip pat apgailestauja dėl D. Trumpo įsteigto Vyriausybės efektyvumo departamento veiklos ir agresyviai panaikintų daugybės jo politikos sprendimų, ypač susijusių su klimato kaita.
„Visi prezidentai turi susitaikyti su mintimi, kad jų palikimas priklauso nuo politinių svyravimų ir įpėdinių užgaidų, – rašė J. Bidenas. – Mano atveju šį jausmą dar labiau sustiprino atmestinas ir destruktyvus Donaldo Trumpo elgesys. Atrodė, kad jis negali susitaikyti su mintimi, jog kito žmogaus pasiekimus galima tęsti ir plėtoti, o ne griauti.“
Nepaisant reikšmingos demokratų pergalės, Bideno reputacija tebėra prasta
Memuarai pasirodys netrukus po to, kai J. Bideno bendrapartiečiai demokratai triuškinamai įveikė respublikonus kadencijos vidurio rinkimuose, užsitikrino didelę daugumą Atstovų Rūmuose ir Senate bei perėmė kelių valstijų valdžios institucijų kontrolę. Tokiu būdu rinkėjai aiškiai parodė nepritariantys antrajai D. Trumpo prezidentavimo kadencijai. Tačiau pats D. Trumpo sugrįžimas į valdžią prieš dvejus metus taip pat buvo žmonių nepritarimo vienai J. Bideno kadencijai Baltuosiuose rūmuose išraiška, o daugelis rinkėjų vis dar skeptiškai vertina jo prezidentavimą ir partiją.
Sekmadienį ilgame socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše J. Bidenas pristatė memuarus kaip geriausią būdą paaiškinti savo prezidentavimo laikotarpį, „iššūkius, su kuriais susidūrėme, mano priimtus sprendimus ir priežastis, dėl kurių juos priėmiau“.
Per ketverius prezidento poste praleistus metus J. Bidenas susidūrė su COVID-19 pandemija ir jos ekonominiais padariniais, taip pat siekė atkurti tarptautinius aljansus, kuriuos D. Trumpas buvo pakirtęs.
Tačiau visuomenėje plačiai nuogąstauta dėl jo amžiaus, o po nesėkmingų 2024 m. birželį vykusių debatų su D. Trumpu jis atsisakė siekti, kad būtų perrinktas. Infliacijai neslūgstant, o visuomenę kamuojant kitokiems klausimams, J. Bideno viceprezidentė Kamala Harris tų metų lapkritį pralaimėjo D. Trumpui.
Praėjus keliems mėnesiams po pasitraukimo iš pareigų, J. Bidenas paskelbė, kad jam diagnozuotas prostatos vėžys.
Sekmadienio įraše socialiniuose tinkluose jis atvirai papasakojo apie savo sveikatos būklę ir sakė, kad „negalės surengti tiek pokalbių apie savo knygą, kiek tikėjosi“. Jis paragino leisti, kad už jį kalbėtų pati knyga.
J. Bidenas sakė, kad jo gydytojai „ir toliau palankiai vertina tai, kaip reaguoju į gydymą“. Tačiau jis pripažino, kad „vienos dienos būna geresnės už kitas. Tai manęs nesustabdė, bet kartais sulėtina.“
Bidenas mini neįprastai draugiškus Trumpo žodžius
Knygos ištraukoje J. Bidenas pasakoja apie neįprastą susitikimą su D. Trumpu, Ovaliajame kabinete įvykusį praėjus kelioms dienoms po 2020 m. rinkimų, iki sausio 6-osios riaušių likus dar daug laiko.
„Žinai, Joe, jei ne politika, manau, būtume geri draugai“, – pasak J. Bideno, sakė D. Trumpas.
D. Trumpas netgi pasakė, „kad jam palengvėjo, jog nereikės varžytis su manimi“, – pridūrė J. Bidenas.
Tuo metu, kai J. Bidenas atsisakė siekti būti perrinktas, viešosios nuomonės apklausos rodė, kad jis populiarumu nusileidžia D. Trumpui, o demokratai ragino jį pasitraukti baimindamiesi, kad jis negalės laimėti.
J. Bidenas teigė pasinaudojęs susitikimu, kad supažindintų D. Trumpą su „pasaulio padėtimi“, aptartų karą Ukrainoje ir Rusijoje, NATO aljansus, Izraelį ir Gazą bei Kinijos ir JAV santykius.
Pasak J. Bideno, D. Trumpas daugiau dėmesio skyrė pasaulio lyderių asmenybėms, o ne tarptautinių santykių esmei.
Jis sakė, kad po dvi valandas trukusio susitikimo ėmė nerimauti, jog D. Trumpas iš tiesų sugriaus didelę dalį to, ką jis pats sukūrė būdamas prezidentu.
J. Bidenas rašė, kad pirmosios D. Trumpo darbo savaitės – jo pirmąją dieną pasirašyti vykdomieji įsakai ir vėlesni sprendimai – patvirtino nuogąstavimus dėl „žiauresnės valdžios“, kuri „siekė griauti institucijas ir kurstyti neapykantą“, bei prezidento, kuris „sugriovė mūsų tradicijas“.
Knygos pavadinimas primena Bideno memuarus apie velionį sūnų
Naujosios knygos pavadinimas primena ankstesnę J. Bideno knygą „Promise Me, Dad“ („Pažadėk man, tėti“), kurioje jis pasakojo apie sūnaus Beau kovą su vėžiu ir mirtį. Ši sąsaja netiesiogiai primena apie buvusio prezidento amžių, sveikatos būklę ir tai, kad jam gali būti likę nedaug laiko baigus prezidentavimą stebėti šalies raidą ir savo politinio palikimo vertinimo pokyčius.
Pirmojoje knygoje, išleistoje tarp savo kadencijos viceprezidento poste ir jo 2020 m. prezidento rinkimų kampanijos, J. Bidenas paaiškino, kad pavadinimas kilo iš tėvo ir sūnaus pokalbio per 2014 m. Padėkos dieną.
„Pažadėk man, tėti. Duok žodį – kad ir kas nutiktų, tau viskas bus gerai“, – sūnaus Beau žodžius prisiminė J. Bidenas. Po šešių mėnesių Beau Bidenas mirė.
Sekmadienio įraše J. Bidenas pakartojo mintį, kurią dažnai pabrėždavo per rinkimų kampaniją ir prezidentavimo laikotarpiu: Jungtinės Valstijos yra išskirtinė šalis, nes jos „sukurtos remiantis idėja“, kad „visi esame sukurti lygūs“.
„Pažadėk man, Amerika, – baigė jis, – kad niekada to nepamiršime.“
Jūras Barauskas (AP)
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